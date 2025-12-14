सपा ने मासिक बैठक में एसआईआर को लेकर जोन, सेक्टर एवं बूथ प्रभारियों के साथ की बैठक

Language
    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:17 PM (IST)

     जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने एसआईआर को लेकर सतर्क रहने पर जोर दिया।

    जागरण संवादाता, वाराणसी। जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय अर्दली बाजार में रव‍िवार को आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन की मजबूती, एसआईआर सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

    बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रियता के साथ छूटे हुए फॉर्म को भरवाने के अभियान को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर पदाधिकारी सजग रहकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए।

    बैठक के मुख्य अतिथि चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के नेता और बीएलए को बीएलओ के साथ मिलकर घर-घर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। जिन लोगों का गणना प्रपत्र नहीं जमा है, उन्हें जमा कराने में सहयोग करें। उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर के नाम पर सरकार जानबूझकर जनता को परेशान कर रही है, जैसा कि नोटबंदी और कोविड के दौरान किया गया था। महाकुंभ में भी कई लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने सही आंकड़े जारी नहीं किए।

    सांसद वीरेंद्र सिंह ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत आर्थिक संकट का संकेत है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और सच्चाई से ध्यान हटाने के लिए रोज नए-नए एजेंडे चलाती है।

    बैठक का संचालन करते हुए जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने एसआईआर को लेकर सतर्क रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक दायित्वों को गंभीरता से निभाना चाहिए। पार्टी के नेता और बीएलए अपने-अपने बीएलओ से संपर्क कर अधिक से अधिक मैपिंग कराने पर जोर दें।

    बैठक में जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ की अध्यक्षता में और जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट के संचालन में चर्चा की गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से जिला महासचिव आनंद मौर्य, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह पटेल, डॉ. उमाशंकर सिंह यादव, डॉ. सुभाष राजभर, डॉ. रामबालक पटेल, प्रदीप मौर्य, कन्हैया राजभर, मनीष सिंह, सत्यप्रकाश सोनकर सोनू, उमेश प्रधान, माया शंकर यादव, शशि यादव, कमलेश पटेल, लालमन राजभर, बाबूलाल यादव, अक्षय प्रधान बबलू, मनोज यादव, ओपी पटेल, सुनील सोनकर, मोतीलाल, मोदी यादव, हरिशंकर विश्वकर्मा, संजय मिश्रा, अखिलेश यादव, डॉ. फैसल रहमान, धर्मेंद्र सिंटू यादव, नंदलाल कन्नौजिया, राहुल सोनकर, अयाज खान, रामकुमार यादव, शिवबली विश्वकर्मा, अवधेश अंबेडकर, गोपाल यादव, चंद्रशेखर सिंह, सचिन प्रजापति, रामकिंकर पटेल, राजेंद्र प्रसाद, नीलेश, रीना देवी, सत्येंद्र यादव, केशर यादव और लवकुश पगड़ी ने अपने विचार व्यक्त किए।