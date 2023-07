गजब हाल: टमाटर की सुरक्षा में सपा नेता ने लगाए बाउंसर, सब्जी विक्रेता को पुलिस ने उठाया

सपा नेता द्वारा टमाटर की महंगाई पर सरकार को घेरने के लिए सब्जी दुकान पर दो बाउंसर तैनात करने का मामला शाम होते-होते कानूनी राह पर बढ़ चला। हो-हल्ला मचा तो लंका पुलिस उस सब्जी की दुकान पर जा धमकी जहां दोनों बाउंसरों की ड्यूटी टमाटर की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। वहां पता चला कि दुकान सपा नेता की न होकर दूसरे किसी की है।

टमाटर की सुरक्षा में सपा नेता ने लगाए बाउंसर, सब्जी विक्रेता को पुलिस ने उठाया

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सपा नेता द्वारा टमाटर की महंगाई पर सरकार को घेरने के लिए सब्जी दुकान पर दो बाउंसर तैनात करने का मामला शाम होते-होते कानूनी राह पर बढ़ चला। हो-हल्ला मचा तो लंका पुलिस उस सब्जी की दुकान पर जा धमकी, जहां दोनों बाउंसरों की ड्यूटी टमाटर की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। वहां पता चला कि दुकान सपा नेता की न होकर दूसरे किसी की है। पुलिस सब्जी विक्रेता को पकड़कर थाने ले आई। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा तो सपाई लंका थाने जा पहुंचे युवक को छुड़ाने। टमाटर के बढ़े दाम को लेकर सीर गोवर्धनपुर के सपा कार्यकर्ता अजय यादव का महंगाई के कारण टमाटर लूट होने के डर से सब्जी दुकान के आगे दो बाउंसर लगाकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी का वीडियो और फोटो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। पुलिस ने शूरू की सपा नेता की तलाश सपा नेता अजय की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर अश्वनी पांडेय का कहना है कि अभी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। सपा के लोगों को स्पष्ट कर दिया गया है कि अजय को लाइए, तभी बात बनेगी। सपा नेता अजय फौजी ने सब्जी की दुकान पर बैठ कर और आगे दो बाउंसर खड़ा कर कुछ यूं सीन क्रिएट किया l जागरण बाउंसर की निगरानी में टमाटर बेचे जाने का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा की भाजपा टमाटर को जेड प्लस सुरक्षा दे। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट किया की ‘वाराणसी में महंगाई जैसे जनहित के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण करने वाले सब्जी वाले को थाने में बिठाना कहां तक उचित है। इस समाचार के फैलने से प्रदेश भर के समस्त सब्जी विक्रेता आक्रोशित हो रहे हैं। उस सब्जी वाले को तुरंत छोड़ा जाए।’

Edited By: Abhishek Pandey