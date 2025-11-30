BHU में ‘काशी तमिल संगमम् 4.0’ के लिए ‘रन फॉर KTS’ का आयोजन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में ‘रन फॉर केटीएस 4.0’ मैराथन का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आगामी काशी तमिल संगमम् 4.0 (KTS 4.0) के संदर्भ में आयोजित किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को होना है। इस मैराथन ने छात्रों में ऊर्जा, सांस्कृतिक एकता और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को और मजबूत किया।

कार्यक्रम की शुरुआत BHU के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, “BHU अपने आप में एक राष्ट्र की तरह है, जहाँ देशभर से छात्र अध्ययन करने आते हैं। काशी तमिल संगमम् धर्म, कला और भाषा के वास्तविक संगम का प्रतीक है।” उन्होंने इस पहल को काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषायी और आध्यात्मिक संबंधों को सुदृढ़ करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।

इस मैराथन में BHU के विभिन्न संकायों के छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (MGKVP) समेत अन्य स्थानीय विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की, जिससे काशी-तमिल सांस्कृतिक समागम की भावना और प्रबल दिखी। चेन्नई, तमिलनाडु से जुड़े भूगोल विभाग के प्रो. गौणामणि धनराज ने भी इस दौड़ में भाग लिया। उन्होंने कहा कि “काशी तमिल संगमम् काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करता है।”

प्रतिभागियों ने मालवीय भवन (BHU) से रविदास गेट तक निर्धारित मार्ग पर दौड़ते हुए अनुशासन और ऊर्जावान टीम स्पिरिट का परिचय दिया। पूरे कार्यक्रम में स्वस्थ, प्रेरणादायी और उत्साहपूर्ण माहौल बना रहा। दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए निम्न छात्र शीर्ष स्थानों पर रहे: दुष्यंत कुमार सिंह – भूगोल, बी.एससी. प्रथम वर्ष (BHU), बदायूं, उत्तर प्रदेश; गुड्डू कुमार – बी.पी.एड. प्रथम वर्ष (BHU), भागलपुर, बिहार; और सोनू निषाद – बी.पी.एड. द्वितीय वर्ष (MGKVP)।