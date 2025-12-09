वाराणसी में मई से शुरू होगी रोपवे सेवा

सार्वजनिक परिवहन के रूप में देश की पहली रोपवे परियोजना वाराणसी में अगले वर्ष मई में शुरू हो जाएगी। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने मंगलवार को बताया कि कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक की चार किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 16 मिनट का समय लगेगा। प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 50 या 100 रुपये रखने की योजना है। प्रत्येक गोंडोला (केबल कार) में लगभग 10 लोग बैठ सकेंगे। रोप कार सेवा में लगभग 148 गोंडोला रखने की योजना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रतिदिन लगभग एक लाख लोग इसका उपयोग कर सकेंगे।

रोपवे परियोजना की लागत लगभग 800 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि पहले लगभग पांच हजार लोग प्रतिदिन श्रीकाशी विश्वनाथ धाम आते थे। आज यह संख्या लगभग दो लाख तक पहुंच गई है। ऐसे में रोपवे सुविधा शहर के आधुनिकीकरण की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहर की तंग सड़कों और सघन आबादी के कारण मेट्रो रेल परियोजना व्यवहार्य नहीं थी, इसलिए रोपवे का निर्णय लिया गया। काशी में इस वर्ष लगभग सात करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जबकि 2024 में यह संख्या 6.5 करोड़ थी। प्रशासन ने गंगा में ड्रेजिंग का काम शुरू किया है और जलमार्गों के साथ आठ सामुदायिक जेटी तैनात की हैं। गंगा में संचालित नौकाओं की संख्या भी 600 से बढ़ाकर लगभग 2,000 कर दी गई है। महत्वपूर्ण मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करके सार्वजनिक परिवहन को भी मजबूत किया जा रहा है।