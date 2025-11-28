रोपवे के काम की वजह से गिरजाघर का रास्ता बंद, वाहन सवार हो रहे परेशान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रोपवे के काम के चलते गिरजाघर चौराहे की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। गोदौलिया, नई सड़क, लक्सा की तरफ से कोई वाहन उस ओर नहीं जा सकते हैं। शहर के सबसे अधिक व्यस्त रहने वाले चौराहे की तरफ से जाने वाले वाहनों के लिए कोई मार्ग तय नहीं किया गया है। इसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वह गलियों की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी बाधाएं उनके सब्र का इम्तेहान ले रही हैं। पिछले कई महीनों से गिरजाघर चौराहे पर रोपवे का काम हो रहा है। इसके चलते एक लेन बंद कर दिया गया था और एक लेन से ही वाहनों का आना-जाना हो रहा था। एक सप्ताह पहले चौराहे के पास बैरिकेडिंग लगाकर दोनों लेन को बंद कर दिया गया।

इसके साथ एक तरफ लक्सा थाने के पास बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। वहां रास्ते को बंद करके निर्माण सामग्री रखी है। वाहनों को औरंगाबाद की ओर डायवर्ट किया जा रहा है। दो दिन पहले इस सकरे रास्ते पर ट्राली ट्रांसफार्मर खड़ा कर दिया गया। अब इस रास्ते से एक बाइक ही निकल सकती है। गिरजाघर-गोदौलिया मार्ग भी कई महीने से प्रभावित है।

सिर्फ एक ही लेन पर चला जा सकता है वह भी पैदल ही। चार पहिया वाहनों को गुरुबाग से लक्सा की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है लेकिन बाइक के साथ ई-रिक्शा, रिक्शा व आटो उस मार्ग पर चल रहे हैं वाहनों के लिए कोई डायवर्जन रूट नहीं होने से वाहन गलियों में दाखिल हो रहे हैं और जाम की मुसीबत झेल रहे हैं।