वाराणसी: नदी-नालों के पुनरुद्धार की नई पहल

जागरण संवाददाता, वाराणसी : नगरीय क्षेत्र समेत तीन ब्लाकों के डार्क जोन में जाने के साथ ही जिले में तेजी से गिरते भूगर्भ जल स्तर को लेकर चिंतन के साथ मंथन भी शुरू हो गया है। अब प्लानिंग के तहत कार्य करने की तैयारी है।

बुधवार को विकास भवन के सभागार में कैच द रेन से संबंधित कार्यशाला में संस्था जर्मन डेवलपमेंट कारपोरेशन (जीआइ जेड) दिल्ली की ओर से जनपद में जल निकायों के मानचित्रण (वाटर मैपिंग बाडीज) को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया। संस्था के प्रोग्राम मैनेजर कृष्णन त्यागी, तकनीकी सलाहकार जगदीश मेनन ने एक-एक ब्लाक में नदियों, नहरों, तालाबों समेत अन्य जल स्रोतों की स्थिति की पूरी जानकारी प्रस्तुत की।

मानचित्र द्वारा जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों से होकर गुजरने वाली नदियों के अलावा नालों के बारे में बताया गया कि अगर प्लान के तहत कार्य किया जाए तो समस्त जल निकायों को उसके वास्तविक स्वरूप में लाया जा सकता है। वर्षा जल को अधिक से अधिक मात्रा में संरक्षित किया जा सकता है। गिरते भूगर्भ जलस्तर में खासा वृद्धि की उम्मीद है।

सीडीओ हिमांशु नागपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस जानकारी के आधार पर शीघ्र कार्य योजना तैयार कर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों की ओर से नाद नदी समेत अन्य तालाबों पर हुए कार्यों के बारे में भी जानकारी साझा की गई।