जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा का जलस्‍तर एक बार फ‍िर शहर को चुनौती देने को तैयार है। देव दीपावली पर जहां घाटों का बाढ़ के पानी की वजह से आपसी संपर्क टूट गया था वहीं अब दूसरे अन्‍य घाटों से भी बढ़ता जलस्‍तर संपर्क काट रहा है। पर्यटन सीजन में गंगा में बढ़ता जलस्‍तर पर्यटकों को ही नहीं बल्‍क‍ि बनार‍ियों को भी हैरान क‍िए हुए है।

व‍ि‍गत द‍िनों बार‍िश के बाद से दोबारा गंगा का जलस्‍तर बढ़ने लगा तो उम्‍मीद बढ़ी क‍ि जल्‍द यह बढ़ाव थम जाएगा लेक‍िन हुआ इसके व‍िपरीत। दरअसल गंगा का जलस्‍तर बढ़ते बढ़ते अब दशाश्‍वमेध घाट के गंगा आरती स्‍थल तक जा पहुंचा है। माना जा रहा है क‍ि यह अभी और बढ़ा तो आरती स्‍थल पहली बार सर्द‍ियों में बदलने की नौबत आ सकती है।

राजघाट केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा में पहले सुस्‍त गत‍ि से जलस्‍तर बढ़ रहा था जो अब शुक्रवार दोपहर एक बजे से एक सेटीमीटर प्रतिघंटे की दर से गंगा का जलस्‍तर बढ़ने लगा है। गंगा में बढ़ाव की आगे कुछ समय तक और भी सूरत बनी रहने की उम्‍मीद जल आयोग की ओर से जताई गई है। जलस्‍तर बढ़ने के साथ ही गंगा में नौकायन को लेकर भी समस्‍याएं बढ़ने लगी हैं।