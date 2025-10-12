मीरजापुर में चंगाई सभा के आड़ में चल रहा था मतांतरण का खेल, पुलिस ने पांच को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता लालगंज (मीरजापुर)। थाना क्षेत्र के बसही गांव में चंगाई सभा (प्रार्थना सभा) के माध्यम से मतांतरण का खेल पिछले चार वर्षों से चल रहा था। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पास्टर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

लालगंज थाना क्षेत्र के बसही कला गांव में हर रविवार को चंगाई सभा का आयोजन किया जाता था। जब हिन्दू संगठनों ने इस गतिविधि की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि पास्टर और कई लोग एक घर के अंदर मौजूद थे। पुलिस को देखकर कुछ महिलाएं वहां से भाग गईं।

पुलिस ने पाया कि चंगाई सभा के नाम पर पहाड़ी रास्ते पर एक सुरक्षित स्थान पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। रविवार की सुबह 8 बजे पुलिस ने सैकड़ों लोगों को प्रार्थना सभा में शामिल पाया। पुलिस ने पास्टर समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया और मतांतरण की जानकारी प्राप्त की।

प्रार्थना सभा में उपस्थित लोगों को मिशनरी के सदस्यों द्वारा बताया गया कि चंगाई सभा (प्रार्थना) करने से रोग और भूत-प्रेत की समस्याएं दूर हो जाती हैं। लोगों को प्रलोभन और डर दिखाकर सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने पांच व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में लालगंज के बनकट में इसाई मिशनरी द्वारा संचालित एक विद्यालय के शिक्षक भी शामिल हैं।

बसही कला के ग्राम प्रधान रहीस अहमद ने बताया कि पिछले चार वर्षों से यहां प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह गतिविधि गांव के लिए चिंता का विषय बन गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि बसही में मतांतरण के लिए आयोजित चंगाई सभा से संबंधित लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।