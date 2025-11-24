वाराणसी में राम विवाह पंचमी: अयोध्या में लहराएगी धर्म ध्वजा तो काशी में प्रभु राम करेंगे 'रथारोहण'

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उधर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भव्य बने श्रीराम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे, इधर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में शहनाई बज उठेगी और रघुनाथ भगवान राम दुल्हा बन सपरिवार रथारोहण करेंगे। मंदिरों में उत्सव होगा, मंगल गीत गूंजेंगे और प्रभु की बरात पूरी भव्यता से काशी की गलियों में निकलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काशी कहीं अयोध्या तो कहीं मिथिला नजर आएगी। सोमवार से ही विवाह पंचमी उत्सव की तैयारियां जोर-शोर से आरंभ हो गई हैं। असि स्थित श्रीराम जानकी मठ में मटकोर के लोकाचार संग वैवाहिक अनुष्ठान आरंभ हो गए। अन्य मंदिरों-मठो में भी प्रभु राम व जगतजननी मां सीता के विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। इस पावन अवसर पर अनेक आयोजन होंगे।

मटकोर के लोकाचार में मंगल गीतों से असि मठ गुंजायमान हो उठा। मठ प्रमुख महंत रामलोचन दास की देखरेख में आयोजित इस उत्सव में नगर की महिलाएं मांगलिक वेशभूषा में लोकाचार का निर्वहन कीं। आश्रम से बाजा गाजा के साथ सभी मां जानकी को लेकर मंगल गीत गाती हुईं असि चौराहा होते गंगा तट पर पहुंचीं।

वहां मां जानकी सीता के मंगलमय विवाह हेतु मां गंगा का विशेष पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात महिलाएं मांगलिक गीत गाते पुनः वापस राम जानकी मठ पहुंचीं।। कुछ समय के लिए काशी साक्षात मिथिला भूमि में बदल गई थी। जगह-जगह भगवती सीता के ऊपर पुष्पवृष्टि के साथ आरती उतारी गई।

आयोजन में काफी संख्या में संत, महात्मा, बटुक व काशीवासी शामिल रहे। संत पंजाबी महाराज की सत्यप्रेरणा एवं महामंडलेश्वर राजकुमार दास महाराज के संरक्षकत्व में मठ के प्रभारी संत रामलोचन दास के कुशल नेतृत्व में तथा सचिन शर्मा के सहयोग में सविधि संपन्न हुए। मंगलवार की शाम चार बजे से भव्य श्रीराम बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

कटमोचन मंदिर में आरंभ होगा मानस नवाह्न पाठ यज्ञ श्रीसंकटमोचन मंदिर प्रांगण में श्रीरामविवाह पंचमी महोत्सव के पावन अवसर पर मंगलवार से तीन दिसंबर तक तक प्रातः आठ बजे से 12 बजे तक 111 ब्राह्मणों द्वारा मानस नवाह्न पाठ यज्ञ एवं सायंकाल पांच बजे से रात्रि 10 बजे तक मानस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

मानस सम्मेलन में स्थानीय एवं बाहर से आए सुप्रसिद्ध मानस मर्मज्ञ व्यासों की कथा होगी। चार एवं पांच दिसंबर को दो दिवसीय भजन सम्मेलन होगा, जिसमें देश के ख्यातिलब्ध गायक कलाकार शाम सात बजे से रात 10 बजे तक भजनों की प्रस्तुति देंगे।