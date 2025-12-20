Language
    वाराणसी में राजघाट पुल 15 घंटे तक बंद रहा, जाम के कारण राहगीरों को हुई कठिनाई

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    वाराणसी में राजघाट पुल 15 घंटे तक बंद रहने से राहगीरों को जाम के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मालवीय पुल की मरम्मत के चलते यातायात रोका गया, ज ...और पढ़ें

     दोपहर तीन बजे पुल खुलने पर यातायात सामान्य हो सका।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी/चंदौली। राजघाट पुल 15 घंटे तक बंद रहने की वजह से जाम के कारण राहगीरों को काफी कठिनाई हुई। मालवीय पुल के मरम्मत कार्य की शुरुआत के लिए कार्यदाई संस्था ने शुक्रवार की रात से बैरीकेडिंग कर आवागमन रोक दिया।

    इस कारण रात से लेकर शनिवार सुबह तक वाहनों का आवागमन बंद रहा, जिससे पुल पर भीड़ लग गई। कड़ाके की ठंड में पुल पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। पुल पर पैदल चलने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई। हालांकि, स्कूली बसों को सुबह पुल पर जाने की अनुमति दी गई।

    खाली वाहनों को विश्वसुंदरी पुल या सामने घाट पुल से जाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके कारण लोगों को 10 से 15 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ी। ठंड के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    15 घंटे के बंद रहने के बाद, शनिवार की दोपहर तीन बजे से राजघाट मालवीय पुल पर फिर से वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया। इस दौरान, पुल पर यातायात की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए।

    पुल के बंद होने से प्रभावित लोगों ने प्रशासन की ओर से बेहतर प्रबंध की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह के बंद से न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि ठंड के मौसम में लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

    इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलों की मरम्मत और रखरखाव के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की आवश्यकता है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

    प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। लोगों ने प्रशासन से यह भी अनुरोध किया है कि वे यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न न हो।

    राजघाट पुल का महत्व क्षेत्रीय परिवहन में अत्यधिक है, और इसकी सुचारूता से न केवल स्थानीय निवासियों को बल्कि पर्यटकों को भी लाभ होता है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल यातायात को प्रभावित करती हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।