    रेलवे ने मीरजापुर के चुनार स्टेशन पर हुई दुर्घटना पर जारी क‍िया बयान

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:55 PM (IST)

    रेलवे ने मीरजापुर के चुनार स्टेशन पर हुई दुर्घटना पर बयान जारी किया है। गाड़ी संख्या 13309 के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद कुछ यात्री ट्रैक पर उतर गए, तभी नेताजी एक्सप्रेस की चपेट में आने से छह लोगों की मृत्यु हो गई। रेलवे प्रशासन ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। यात्रियों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है।

    रेलवे ने बताया क‍ि कुछ यात्री जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म की तरफ न उतरकर ट्रैक की तरफ उतर गए। 

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। रेलवे की ओर से चुनार रेलवे स्टेशन (प्रयागराज मंडल, उत्तर मध्य रेलवे) पर दुखद घटना के बाद हादसे पर बयान जारी क‍िया है। रेलवे ने बताया क‍ि घटना के अनुसार, गाड़ी संख्या 13309 (चोपन–प्रयागराज पैसेंजर) आज प्रातः लगभग 09.15 बजे चुनार स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आकर खड़ी हुई।

    इसके बाद कुछ यात्री जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म की तरफ न उतरकर ट्रैक की तरफ उतर गए। यद्यपि स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज उपलब्ध है। उसी समय गाड़ी संख्या 12311 नेताजी एक्सप्रेस, जो लाइन संख्या 3 (मेन लाइन) से होकर गुजर रही थी, कुछ यात्री उसकी चपेट में आ गए। बताया क‍ि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुल छह यात्रियों की मृत्यु हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन द्वारा तत्काल राहत एवं आवश्यक कार्रवाई की गई।

    स्टेशन पर उपस्थित रेल अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी तथा सिविल प्रशासन ने मौके पर पहुँचकर स्थिति को नियंत्रित किया। मृतकों के परिजनों की पहचान करायी जा रही है तथा सभी शवों को पोस्टमार्टम हेतु मिर्जापुर भेजा गया है। रेल प्रशासन इस दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करता है तथा मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता है।

    रेलवे प्रशासन की ओर से सभी यात्रियों से अपील की गई है क‍ि वे सदैव प्लेटफॉर्म की ओर से ही उतरें और किसी भी परिस्थिति में रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास न करें, क्योंकि यह अत्यंत जोखिमपूर्ण एवं असुरक्षित है।