    रेलवे महिला कल्याण संगठन ने रेल मंडलों में आयोजित कराई प्रतियोगिता, म‍िले उपहार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    रेलवे महिला कल्याण संगठन ने रेल मंडलों में चित्रकला, निबंध लेखन और हस्तशिल्प जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन प्रतियोगिताओं में रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देना है।

    सफल बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। केन्द्रीय महिला कल्याण संगठन, नई दिल्ली के तत्वावधान में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए 14 सितम्बर 2025 को ऑन स्पॉट निबंध प्रतियोगिता और 21 सितम्बर 2025 को ऑन स्पॉट ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी संदर्भ में मंडल महिला कल्याण संगठन वाराणसी की वानी जैन की अध्यक्षता में 16 नवम्बर 2025, रविवार को वाराणसी मंडल के अधिकारी क्लब में "ऑन स्पॉट निबंध प्रतियोगिता एवं ऑन स्पॉट ड्राइंग प्रतियोगिता" में सफल बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

    इस पुरस्कार वितरण का शुभारंभ मंडल महिला कल्याण संगठन की वानी जैन ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर सचिव शालिनी पाठक, कोषाध्यक्षा मधूलिका सिंह, सदस्या मौसमी चौधरी, डॉ. नम्रता सिंह, सरिता केसरवानी सहित पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागी एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

    निबंध एवं ड्राइंग प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल के प्रयागराज, रामबाग, मऊ, बलिया, सीवान, गोरखपुर, तथा छपरा स्टेशनों के तीनों ग्रुपों (6-9, 9-12, 12-15 आयु वर्ग) में कुल 650 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें से तीनों ग्रुप से 30 सफल प्रतिभागियों को मंडल महिला कल्याण संगठन के अध्यक्षा एवं सदस्यों द्वारा नगद एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को मंडल कल्याण संगठन की टीम द्वारा जलपान तथा लंच पैकेट भी प्रदान किए गए।

    इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा वानी जैन ने कहा कि मैं पुरस्कार विजेता बच्चों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी लगन, प्रतिभा और मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, और हर उपलब्धि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का माध्यम है। मैं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और अवसर देने में सहयोग किया है।

    हमारा संगठन केवल पुरस्कार देने का कार्य नहीं करता, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता, अनुशासन और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे न केवल पढ़ाई में, बल्कि कला, खेल, समाजसेवा और अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करें। कार्यक्रम का संचालन मुख्य हित निरीक्षक जितेन्द्र श्रीवास्तव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष मंडल महिला कल्याण संगठन मधुलिका सिंह द्वारा किया गया।