वाराणसी से तीन ट्रेनों को मिलेगी हरी झंडी, सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वाराणसी से यूपी की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सहित तीन रेल ...और पढ़ें
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मुख्यमंत्री योगी और रेल मंत्री करेंगे ट्रेनों का शुभारंभ।
वाराणसी से पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी।
कुल तीन नई रेल सेवाओं को हरी झंडी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वाराणसी और नई दिल्ली को जोड़ने वाली उत्तर प्रदेश की पहली वन्दे भारत स्लीपर ट्रेन तथा दो अन्य रेल सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार की दोपहर तीन बजे वाराणसी पहुंचे।
वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों को शनिवार को बनारस स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के साथ प्रयागराज रामबाग-बनारस मेमू और वाराणसी सिटी-राजातालाब मेमू को रवाना किया। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी (कामाख्या) से हावड़ा (कोलकाता) के बीच 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई थी।
वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस (27421) रात 8.50 बजे वाराणसी जंक्शन से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6:10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसका संचालन शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन किया जाएगा।
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यह ट्रेन नई दिल्ली से (27422) से रात रात 9:40 बजे चलेगी और अगली सुबह 7:10 बजे वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसका संचालन शनिवार छोड़कर सप्ताह में दिन किया जाएगा। यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी।
प्रयागराज रामबाग-बनारस मेमू /65124) का संचालन प्रतिदिन होगा। यह ट्रेन (65123) सुबह सात बजे रवाना होकर सुबह 9:50 बजे प्रयागराज के रामबाग स्टेशन पहुंचेगी। वहीं, प्रयागराज के रामबाग से ट्रेन संख्या (65124) शाम छह बजे खुलकर रात 20:30 बजे बनारस स्टेशन पहुंचेगी। वाराणसी सिटी-राजातालाब के बीच चार जोड़ी (कुल आठ ट्रेनें) मेमू ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके सभी कोचों के साथ ड्राइवर कैब में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
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