    रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने वाराणसी जंक्शन का गहन क‍िया निरीक्षण, द‍ि‍ये यह न‍िर्देश

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:32 PM (IST)

    रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शैलेंद्र सिंह ने वाराणसी जंक्शन का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं पर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने प्लेटफॉर्म 1 पर आईआ

     रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट समन्वय) शैलेंद्र सिंह द्वारा वाराणसी जंक्शन, उत्तर रेलवे का गहन निरीक्षण।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट समन्वय) शैलेंद्र सिंह ने वाराणसी जंक्शन, उत्तर रेलवे का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्‍होंने यात्री सुव‍िधाओं को लेकर व‍िशेष नि‍र्देश द‍िए।  

    इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म एक पर स्थित आइआरसीटीसी की एक्जीक्यूटिव लाउंज, एक स्टेशन एक उत्पाद स्टाल, IRCTC फूड ट्रैक, टिकट घर, नया पैदल पुल और द्वितीय प्रवेश द्वार की स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं का गहन अवलोकन किया। इसके साथ ही, उन्होंने हाल नंबर 4 में रोपवे मॉडल से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की।

    

    उन्‍होंने सीडीओ कोचिंग कॉम्प्लेक्स, पुरानी वाशिंग लाइन और वाशिंग लाइन में रखरखाव के लिए आए 14223/24 के रैक का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाराणसी जंक्शन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

    निरीक्षण के समय अपर मंडल रेल प्रबंधक बृजेश कुमार यादव, स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता देवेश शर्मा, मंडल यांत्रिक अभियंता दिवाकर वार्ष्णेय और अन्य स्थानीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

    उन्‍होंने यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए कहा कि रेलवे की जिम्मेदारी है कि यात्रियों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर साफ-सफाई और सुविधाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

    इस निरीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर गंभीर है। वाराणसी जंक्शन पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति को देखते हुए, अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी कार्य समय पर पूर्ण करें और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।

    वाराणसी जंक्शन पर रेलवे की सुविधाओं में सुधार की दिशा में यह निरीक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्रियों की संतुष्टि और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे प्रशासन ने अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प लिया है।