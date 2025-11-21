वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर को

जागरण संवाददाता, वाराणसी। राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अमेरिका के न्यूयार्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताए जाने को लेकर वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 27 मई 2025 को खारिज कर दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में हरिशंकर पांडेय ने पुनरीक्षण याचिका दायर किया था। अदालत ने याचिका पर पक्ष रखने के लिए विपक्षी राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए 18 दिसंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।