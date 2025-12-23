Language
    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, 30 दिसंबर तक बूथों पर रहेगी लिस्ट

    By Rajesh Chaube Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:43 PM (IST)

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वाराणसी के चिरईगांव में मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन किया गया। 24 से 30 दिसंबर तक बूथों पर मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। ब ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चिरईगांव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन मंगलवार को ब्लाक मुख्यालय पर किया गया। 24 से 30 दिसंबर तक जनसामान्य के निरीक्षण के लिए गांवों में बूथों पर मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी।

    इस बाबत बीडीओ चिरईगांव छोटेलाल तिवारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कुल 76 ग्राम पंचायतों की अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिसमें 305 बूथों के लिए 99 बीएलओ की तैनाती की गई है।

    सभी बीएलओ 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मतदाता सूची के साथ अपने बूथों पर रहेंगे। जिससे आमजन मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकें। इतना ही नहीं ब्लाक मुख्यालय पर भी सभी गांवों की मतदाता सूची उपलब्ध है। वहां पर भी लोग मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

    मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने, नाम काटने आदि के लिए दावा आपत्ति 31 दिसंबर से छह जनवरी तक कर सकते हैं।