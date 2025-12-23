त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, 30 दिसंबर तक बूथों पर रहेगी लिस्ट

जागरण संवाददाता, चिरईगांव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन मंगलवार को ब्लाक मुख्यालय पर किया गया। 24 से 30 दिसंबर तक जनसामान्य के निरीक्षण के लिए गांवों में बूथों पर मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी।

इस बाबत बीडीओ चिरईगांव छोटेलाल तिवारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कुल 76 ग्राम पंचायतों की अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिसमें 305 बूथों के लिए 99 बीएलओ की तैनाती की गई है।