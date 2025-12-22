वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के आलेख्य का अनन्तिम प्रकाशन, सूची का निरीक्षण 24 से 30 दिसंबर तक

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली विपिन कुमार ने जनपद के समस्त तहसील में अवस्थित विकास खण्डों की सभी ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकगण को सूचित किया है। बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली का अनन्तिम प्रकाशन 23 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। इस अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण जनसामान्य द्वारा 24 से 30 दिसंबर तक किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी निरीक्षण अवधि के दौरान दावा/आपत्तियों को स्वीकार करेंगे। इसमें 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के लिए भी प्रपत्र-2 (परिवर्धन/नाम सम्मिलित करने हेतु), प्रपत्र-3 (संशोधन हेतु), और प्रपत्र-4 (विलोपन/सम्मिलित नाम पर आपत्ति) शामिल होंगे।

मतदाता सूची के अनन्तिम आलेख्य के प्रकाशन के अंतर्गत, मतदाता सूची की एक-एक प्रति संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, और अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में 24 से 30 दिसंबर तक निशुल्क जनसामान्य के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

प्राप्त दावा और आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से छह जनवरी तक संबंधित उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सभी निर्वाचक अपनी जानकारी को सही तरीके से देख सकें और आवश्यक सुधार करवा सकें। इस प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना लोकतंत्र की नींव है, और इस दिशा में उठाए गए कदम महत्वपूर्ण हैं।

अपर जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी का निरीक्षण करें और यदि कोई त्रुटि हो, तो उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी मतदाता सही जानकारी के साथ चुनाव में भाग लें, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाया जा सके।