    वाराणसी में रोजगार मेले की तैयारी, इस तरह कर सकते हैं अपना आवेदन, नोट कर लें त‍िथि‍

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    वाराणसी में 9 और 10 दिसंबर को 'काशी सांसद रोजगार महाकुंभ-2025' का आयोजन होगा। जिलाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस् ...और पढ़ें

     यह मेला पूर्वांचल के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने मिशन रोज़गार के तहत जिले में आगामी 9 और 10 दिसम्बर को करौंदी स्थित गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले “काशी सांसद रोज़गार महाकुंभ-2025” की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने गुरुवार को कैंप कार्यालय सभागार में सेवायोजन अधिकारी को सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने विशेष रूप से कहा कि रोजगार महाकुंभ में आने वाली बड़ी कंपनियों के साथ ही बेरोजगार अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ समय पर पूरी की जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि यह महाकुंभ पूर्वांचल के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा।

    इस दो दिवसीय मेगा जॉब फेयर में देश-विदेश की लगभग 300 राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भाग लेंगी, और 20,000 से अधिक युवाओं को मौके पर नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इस महाकुंभ में अधिकतम वार्षिक पैकेज 3.60 लाख रुपये तक होगा।

    इसमें प्रमुख कंपनियों में एल एंड टी, इफ्को, एक्सिस बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, स्विगी लिमिटेड, ब्लिंकिट, क्वेस कॉर्प, एमआरएफ चेन्नई, एसआईएस इंडिया लिमिटेड, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, होटल ताज, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टीवीएस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओरबेल इलेक्ट्रॉनिक्स, आरके सोलर, यूपी राज्य परिवहन निगम (संविदा चालक भर्ती), डिक्सन इंटरनेशनल नोएडा, और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं।

    रोजगार मेला में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमबीए, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, एलएलबी, डी.फार्मा, बी.फार्मा, एम.फार्मा सहित सभी शैक्षणिक और प्रोफेशनल डिग्री धारक निःशुल्क भाग ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी रोज़गार संगम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आयोजन स्थल पर ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी QR कोड स्कैन करके भी निःशुल्क पंजीकरण संभव होगा।

    क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, बेहतर औद्योगिक नीति, कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़ी कंपनियां खुद वाराणसी आकर युवाओं को रोजगार दे रही हैं। यह महाकुंभ पूर्वांचल के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा।

    बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, सेवायोजन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस महाकुंभ के आयोजन से पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।