    गर्भवती विवाहिता की उपचार के दौरान मौत, स्वजनों ने किया हंगामा व तोड़फोड़

    By Shailendra Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:35 AM (IST)

    एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके परिवार ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ की। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन ने भी जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

    मिर्जामुराद : कछवांरोड़ में हाईवे जाम किए आक्रोशित स्वजन व ग्रामीण। जागरण

    जागरण संवाददाता, मिर्जामुराद। कछवांरोड चौराहा के निकट स्थित सहारा क्लिनिक (फैक्चर एंड सर्जिकल) में मंगलवार को उपचार के दौरान विनीता राय (28) विवाहिता की मौत हो गई। स्वजनों ने महिला चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा क्लिनिक पर हंगामा करने के साथ ही तोड़फोड़ की। स्कार्पियों के शीशे तोड़ दिए।

    सब्जी मंडी के पास हाईवे पर एंबुलेंस खड़ाकर कुछ देर के लिए सड़क जाम भी किए।सूचना पाकर पहुंचे एसीपी अजय श्रीवास्तव व थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने स्वजनों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा स्वजनों को रोहनिया थाना पर भेजा।घटना के बाद क्लिनिक का चैनल बंद कर चिकित्सक व कर्मी फरार है। मृतका को डेढ़ वर्ष का एक पुत्र आरुष है।

    मीरजापुर जिले के कछवां थानांतर्गत भैसा गांव निवासी हेमंत उर्फ विकास राय की पत्नी विनीता साढ़े तीन माह की गर्भवती रही। पेट मे दर्द होने पर दो दिन पूर्व विवाहिता को मिर्जामुराद थानांतर्गत कछवांरोड़ स्थित सहारा क्लिनिक में भर्ती किया गया था।गर्भ में बच्चे की मौत हो गयी। सोमवार को प्रसव करा बच्चे को गर्भ से निकाला गया।इस दौरान विवाहिता की हालत बिगड़ गई।

    मंगलवार को चिकित्सक व स्वजन आनन-फानन में विवाहिता को अपने स्कार्पियो से अमरा स्थित मेट्रो ऋषिदेव हास्पिटल में ले गए, जहां आईसीयू में भर्ती करने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गयी।विवाहिता की मौत से आक्रोशित स्वजनों ने चिकित्सक की स्कार्पियो के शीशे तोड़ने के साथ ही क्लिनिक पर पहुंच हंगामा करने के साथ ईंट-पत्थर चला तोड़फोड़ की।महिला चिकित्सक व कर्मचारी हास्पिटल बंद कर भाग निकले थे।

    इसके बाद स्वजन सब्जी मंडी के पास शव रखे एंबुलेंस को सड़क पर खड़ा कर कुछ देर के लिए जाम लगाएं।स्वजन सहारा क्लिनिक के महिला चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे। विवाहिता की मौत होने से परिवार में कोहराम मच था। एसीपी (राजातालाब) ने बताया कि विवाहिता की मौत रोहनिया क्षेत्र के हास्पिटल में हुई हैं। इसलिए हास्पिटल से मेमो मंगाकर रोहनिया पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराएगी। पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई होगी।