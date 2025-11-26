गर्भवती विवाहिता की उपचार के दौरान मौत, स्वजनों ने किया हंगामा व तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, मिर्जामुराद। कछवांरोड चौराहा के निकट स्थित सहारा क्लिनिक (फैक्चर एंड सर्जिकल) में मंगलवार को उपचार के दौरान विनीता राय (28) विवाहिता की मौत हो गई। स्वजनों ने महिला चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा क्लिनिक पर हंगामा करने के साथ ही तोड़फोड़ की। स्कार्पियों के शीशे तोड़ दिए।

सब्जी मंडी के पास हाईवे पर एंबुलेंस खड़ाकर कुछ देर के लिए सड़क जाम भी किए।सूचना पाकर पहुंचे एसीपी अजय श्रीवास्तव व थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने स्वजनों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा स्वजनों को रोहनिया थाना पर भेजा।घटना के बाद क्लिनिक का चैनल बंद कर चिकित्सक व कर्मी फरार है। मृतका को डेढ़ वर्ष का एक पुत्र आरुष है।

मीरजापुर जिले के कछवां थानांतर्गत भैसा गांव निवासी हेमंत उर्फ विकास राय की पत्नी विनीता साढ़े तीन माह की गर्भवती रही। पेट मे दर्द होने पर दो दिन पूर्व विवाहिता को मिर्जामुराद थानांतर्गत कछवांरोड़ स्थित सहारा क्लिनिक में भर्ती किया गया था।गर्भ में बच्चे की मौत हो गयी। सोमवार को प्रसव करा बच्चे को गर्भ से निकाला गया।इस दौरान विवाहिता की हालत बिगड़ गई।

मंगलवार को चिकित्सक व स्वजन आनन-फानन में विवाहिता को अपने स्कार्पियो से अमरा स्थित मेट्रो ऋषिदेव हास्पिटल में ले गए, जहां आईसीयू में भर्ती करने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गयी।विवाहिता की मौत से आक्रोशित स्वजनों ने चिकित्सक की स्कार्पियो के शीशे तोड़ने के साथ ही क्लिनिक पर पहुंच हंगामा करने के साथ ईंट-पत्थर चला तोड़फोड़ की।महिला चिकित्सक व कर्मचारी हास्पिटल बंद कर भाग निकले थे।