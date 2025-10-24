पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के गेट पर गर्भवती का प्रसव, नवजात कबीरचौरा रेफर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एक गर्भवती को समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण अस्पताल के गेट पर ही डिलेवरी करानी पड़ी। यह घटना शुक्रवार को उस समय सामने आई, जब झारखंड जेमला की रहने वाली रेनू, जो हरिहरपुर में प्रयाग भट्टे पर मुन्ना सेठ के निर्देशन में काम करती थीं, प्रसव पीड़ा के बाद टेंपो से अस्पताल पहुंचीं, लेकिन गेट पर पहुंचते ही डिलीवरी हो गई।

रेनू मूल रूप से झारखंड की निवासी हैं। वाराणसी में मजदूरी करती हैं। गर्भावस्था के अंतिम चरण में होने के बावजूद, उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा में देरी का सामना करना पड़ा। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर स्वजन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के गेट पर ही डिलेवरी करनी पड़ गई। इसके बाद पं. दीनदयाल उपाध्याय महिला अस्पताल ले जाया गया।