नंबर ढकने के जुगाड़ को रोक नहीं पा रही पुलिस, नम्बर ढंककर बेधड़क घूम रहे हैं वाहन

सोनू सिंह, जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर की सड़कों पर चल रहे ऑटो अपने नंबर प्लेट को चोटी और चुनरी से ढंक ले रहे हैं। बेधड़क कई थानों और कई यातायात पुलिस कर्मियों को मुंह चिढ़ाते हुए ताव से उनके सामने से आते जाते हैं।

लेकिन ऐसे ऑटो चालकों पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। नंबर प्लेट को ढकने वाले वाहन चालकों का मानना है कि शहर में दुर्घटना की शिकायत या नियम तोड़ने पर चालान कट जाता है। जिससे बचने के लिए हम लोग नंबर प्लेट के ऊपर लगी लाइट की जाली में चुनरी और चोटी बांध देते हैं। ताकि पुलिस के सीसी कैमरे में हमारे नंबर ना आ सके। इस तरह के ऑटो सहित अन्य वाहन शहर में हजारों की संख्या में दिख जाएंगे।

जबकि पिछले दिनों कैंट थाना क्षेत्र में सवारी बैठा कर उनसे लूटपाट करने के दो बड़े मामले सामने आए थे। जिनका पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। उस लूट की घटना में जिन ऑटो का प्रयोग किया गया था। उनके नंबर प्लेट के ऊपर चुनरी और चोटी बांध दी गई थी। जिसकी वजह से नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा था।

सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी ऑटो पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। हालांकि पुलिस चाह ले तो कोई अपराधी बच नहीं सकता। उसी क्रम में ऑटो के पीछे लिखे महादेव को सीसीटीवी फुटेज में ट्रेस कर पुलिस ने घटना का खुलासा किया था।

पीड़‍ितों ने भी मांग की है कि ऐसी घटना से सबक लेते हुए यातायात पुलिस और पुलिस विभाग को अभियान चला कर ऐसे ऑटो या किसी भी प्रकार के वाहनों के नंबर ढंकने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ताकि किसी भी घटना के होने के बाद उनको पकड़ा जा सके।