Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नंबर ढकने के जुगाड़ को रोक नहीं पा रही पुलिस, नम्बर ढंककर बेधड़क घूम रहे हैं वाहन

    By Sonu singhEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:19 PM (IST)

    शहर में वाहन चालक नंबर प्लेट ढककर खुलेआम घूम रहे हैं, पर पुलिस कार्रवाई करने में विफल है। नंबर प्लेट ढंकना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, फिर भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इससे शहर की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अपराधी अपराध करके आसानी से भाग सकते हैं। पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस तरह के ऑटो सहित अन्य वाहन शहर में हजारों की संख्या में दिख जाएंगे।

    सोनू सिंह, जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर की सड़कों पर चल रहे ऑटो अपने नंबर प्लेट को चोटी और चुनरी से ढंक ले रहे हैं। बेधड़क कई थानों और कई यातायात पुलिस कर्मियों को मुंह चिढ़ाते हुए ताव से उनके सामने से आते जाते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन ऐसे ऑटो चालकों पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। नंबर प्लेट को ढकने वाले वाहन चालकों का मानना है कि शहर में दुर्घटना की शिकायत या नियम तोड़ने पर चालान कट जाता है। जिससे बचने के लिए हम लोग नंबर प्लेट के ऊपर लगी लाइट की जाली में चुनरी और चोटी बांध देते हैं। ताकि पुलिस के सीसी कैमरे में हमारे नंबर ना आ सके। इस तरह के ऑटो सहित अन्य वाहन शहर में हजारों की संख्या में दिख जाएंगे।

    जबकि पिछले दिनों कैंट थाना क्षेत्र में सवारी बैठा कर उनसे लूटपाट करने के दो बड़े मामले सामने आए थे। जिनका पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। उस लूट की घटना में जिन ऑटो का प्रयोग किया गया था। उनके नंबर प्लेट के ऊपर चुनरी और चोटी बांध दी गई थी। जिसकी वजह से नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा था। 

    सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी ऑटो पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। हालांकि पुलिस चाह ले तो कोई अपराधी बच नहीं सकता। उसी क्रम में ऑटो के पीछे लिखे महादेव को सीसीटीवी फुटेज में ट्रेस कर पुलिस ने घटना का खुलासा किया था।

    पीड़‍ितों ने भी मांग की है कि ऐसी घटना से सबक लेते हुए यातायात पुलिस और पुलिस विभाग को अभियान चला कर ऐसे ऑटो या किसी भी प्रकार के वाहनों के नंबर ढंकने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ताकि किसी भी घटना के होने के बाद उनको पकड़ा जा सके।

    इस संबंध में यातायात पुलिस के इंस्पेक्टर अनुराग त्यागी ने बताया कि उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों को सीज किया जाएगा।