पीएम मोदी ने वाराणसी में पीएम स्वनिधि योजना के तहत तीसरा लोन प्राप्त वेंडरों को प्रमाण पत्र दिए।

वाराणसी, ऑनलाइन डेस्‍क। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) के तहत तीसरा लोन प्राप्त वेंडरों को प्रमाण पत्र दिए। क्‍या है यह योजना और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, जानते हैं सबकुछ... क्या है पीएम स्वनिधि योजना? प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने की पहल पर केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान आजीविका खो चुके रेहड़ी व पटरी दुकानदारों के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 50 हजार रुपये का लोन मिल सकता है। इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है, लेकिन ये आपको पहली बार में नहीं मिलेगा। पहले आपको कारोबार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये का लोन दिया जाएगा, जिसे आप चुका देंगे, तो दूसरी बार में 20,000 रुपये का और तीसरी बार में 50 हजार रुपये का लोन ले सकते हैं। क‍िसे म‍िलेगा योजना का लाभ? पीएम स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोग जैसे फल-सब्जी विक्रेता, चाय का ठेला लगाने वाले, धोबी, फेरीवाला, मोची और स्ट्रीट फूड लगाने वाले लोग उठा सकते हैं। लोन के लिए गांरटी की जरूरत नहीं, लेक‍िन आधार कार्ड होना जरूरी इस योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले लोगों को किसी प्रकार की गांरटी की जरूरत नहीं होती है। लेकि‍न आपके पास मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैसे म‍िलेगा योजना का लाभा? इस योजना के तहत आप किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन कर सकते हैं। बैंक में लोन आवेदन मंजूर होने के बाद राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। पीएम स्वनिधि योजना की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, 47.31 लाख लोग इस योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं और 37.06 लाख लोगों को लोन दिया भी जा चुका है।

