PM Modi Varanasi Visit LIVE : PM Narendra Modi बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे, पार्टी पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक
PM Modi Varanasi Visit LIVE : वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र को खजुराहो तक की वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने पीएम नरेन्द्र मोदी शुक्रवार की शाम पांच बजे पहुंच गए। इस दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बरेका में मुलाकात करेंगे और रात्रि प्रवास भी करेंगे।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। PM Modi Varanasi Visit LIVE : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी शाम पांच बजे पहुंच गए। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। शनिवार की सुबह बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वह अपने संसदीय क्षेत्र से ही वर्चुअली लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेनों को जनता की सेवा के लिए समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री बिहार के भभुआ से चुनावी सभा करने के बाद शाम पांच बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सड़क मार्ग से बरेका गेस्ट हाउस रवाना हो गए। शाम सात बजे से जनप्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों संग पार्टी को मजबूत बनाने के साथ जनता तक योजनाओं को पहुंचाने आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह लगभग आठ बजे बरेका गेस्ट हाउस से बाई रोड बनारस रेलवे स्टेशन, मंडुआडीह पहुंचेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वह कुछ स्कूली बच्चों से संवाद भी करेंगे और लगभग तीन हजार लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह साढ़े नौ बजे बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे।
बरेका गेस्ट हाउस में सीएम ने किया स्वागत
पीएम नरेन्द्र मोदी शुक्रवार की शाम 6:45 बजे तक बरेका गेस्ट हाउस पहुंंच गए। गेस्ट हाउस में उनका स्वागम सीएम नरेन्द्र मोदी ने किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी व अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। थोड़ी देर बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ पीएम नरेन्द्र मोदी बैठक कर प्रदेश सहित पूर्वांचल का हाल जानेंगे।
पीएम का काफिला पहुंचा बरेका परिसर
पीएम नरेन्द्र मोदी का काफिला 5.45 बजे तक बरेका परिसर तक पहुंच गया। रास्ते में कई जगह यातायात रोककर काफिला गुजरा तो जगह-जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत पोस्टर, बैनर, झंडे और पुष्पवर्षा से किया।
शहर में जगह- जगह पीएम नरेन्द्र मोदी का हुआ स्वागत
#Varanasi में अपने दो दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे @PMOIndia @narendramodi जगह जगह कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उनका स्वागत किया। pic.twitter.com/ug2aeVrmZL— Abhishek sharma (@officeofabhi) November 7, 2025
जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत
पीएम नरेन्द्र मोदी का काफिला बाबतपुर से हरहुआ होते हुए गिलट बाजार की ओर पहुंचा। रास्ते में कई जगह पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी वाहन से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया।
बरेका गेस्ट हाउस में होगी अहम बैठक
बरेका गेस्ट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ सहित स्टाम्प मंत्री रविन्द्र जायसवाल, एमएलसी व जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा भी गेस्ट हाउस पहुंचे। सभी लोग पीएम के साथ बैठक में होंगे शामिल।
पीएम पहुंचे बनारस, शहर की ओर रवाना
पीएम नरेन्द्र मोदी शाम पांच बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद शहर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया।
पीएम के स्वागत की तैयारी
पीएम के आगमन के पूर्व कचहरी, भोजूबीर, जेपी मेहता, गिलट बाजार, सेंट्रल जेल के सभी रास्ते 15 मिनट पहले ही बंद कर दिए गए। वहीं पांच बजने से पहले ही बरेका गेट पर जुटने लगे भाजपा कार्यकर्ता।
पीएम के स्वागत में लगे होर्डिंग
पीएम नरेन्द्र मोदी के दौरे के पूर्व उनके स्वागत में बरेका क्षेत्र में जगह जगह होर्डिंंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4:30 बजे पहुंचे लाल बहादुर शास्त्री अंततराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर। एयरपोर्ट से शहर के लिए हुए रवाना।
पीएम नरेन्द्र मोदी का पार्टी कार्यकर्ता करेंगे स्वागत
भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शहर विभिन्न जगहों पर स्वागत करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता संत अतुलानंद बाईपास, जेपी मेहता के पास, बरेका एफसीआई गोदाम, बरेका गेट के पास प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। बनारस रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री प्रबुद्धजनों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में शहर के शिक्षाविद, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।