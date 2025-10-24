जागरण संवाददाता, वाराणसी। पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने शुक्रवार को युवा रोजगार मेले को संबोध‍ित क‍िया। बीएचयू में आयोज‍ित कार्यक्रम में पीएम आनलाइन जुड़े और युवाओं के ल‍िए देश में म‍िलने वाले अवसर और संभावनाओं की रूपरेखा भी खींची। कहा क‍ि इस बार दीपावली नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी का मौका है। यह खुशी आज देश के 51000 से अधिक युवाओं को मिली है, मैं महसूस कर सकता हूं। आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा।

मैं आप सभी को और आपके परिवार जनों को बहुत-बहुत बधाई देता जीवन की इस नई शुरुआत के लिए। मैं बहुत शुभकामनाएं देता साथियों आपका यह उत्साह परिश्रम करने की आपकी क्षमता सपना साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा बढ़ेगा कि यह सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी।

अपनी सफलता देश के सफलता बन जाएगी आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है आपको राष्‍ट्र की सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है मुझे विश्वास है ईमानदारी और सुचित्रा के साथ भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे और आप जानते हैं हमारे लिए नागरिक देवो भव यह मंत्र है। सेवा भाव से समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में उपयोगी कैसे हो यह कभी भूलना नहीं।

साथियों पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है इसमें सबसे बड़ी भूमिका इसलिए युवाओं का सशक्तीकरण के भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मिले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।

केवल सरकारी नौकरियां तक की सीमित नहीं है हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है इसके तहत साढ़े तीीन करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वही साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफार्म जैसे इनीशिएटिव उन्हें नए अवसरों से बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसी दी गई है। यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसी।

युवाओं के ल‍िए आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए उनकी मेहनत भी इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं। इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का यह सदुपयोग ही भारत के युवा समर्थ को दुनिया के सामने लेकर आएगा। साथियों इस बार त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव में भी नए रंग भर दिए।

आप सब जानते हैं देश में जीएसटी दरों में कटौती का कितना बड़ा बदलाव रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चैन को भी गति मिलती है और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती है तो नई नौकरियां पैदा होती हैंं। अभी हमने देखा धनतेरस दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है नए-नए रिकॉर्ड बने पुराने रिपोर्ट टूटे।

यह दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है रिटेल ट्रेड में भी हमें इस रिपोर्ट का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में अनेक रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों दुनिया का सबसे युवा देश है हम भारत के युवा समर्थ को बड़ी ताकत क्षेत्र में हम इसी सोच और हाथ में विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं हमारी विदेश नीति भी आपके युवाओं के हितों का ध्यान में रखकर काम कर रही है।

हमारी डिप्लोमेटिक टॉक्‍स हमारे ग्लोबल दुन‍िया में युवाओं की ट्रेनिंग और एंप्लॉयमेंट जेनरेशन को भी शामिल किया जा रहा है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे उनकी यात्रा में भारत और ब्रिटेन अब क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी है। ब्रिटेन के बीच कुछ महीने पहले हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी नए अवसर तैयार होंगे। इसी तरह यूरोप के कई देशों के साथ भी इंवेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई है इससे हजारों नई जॉब बनने की संभावना है।

ब्राजील सिंगापुर कोरिया कनाडा ऐसे कई देशों के साथ समझौता से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा स्टार्टअप्स और एमएसएमएस को सपोर्ट मिलेगा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी और युवाओं को ग्लोबल प्रोजेक्ट पर काम करने का नया अवसर मिलेगा। आने वाले समय में इनमें एक बड़ी भूमिका आपकी भी होगी हमें निरंतर विकसित भारत के लक्ष्य के लिए काम करना है।