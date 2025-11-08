एसआईआर को हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझें, पीएम मोदी ने की अपील

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काशी प्रवास के दौरान समय मिलने पर पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों आदि के साथ मुलाकात करते हैं। इस बार भी वह शाम को बरेका गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से मिले। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान मोदी ने पार्टी के सेवा कार्यों, उनके परिजन आदि के बारे में पूछा और कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझें और मतदाताओं का सहयोग करें। भाजपा ने पहले ही एसआइआर को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को इसमें लगने का निर्देश दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी लाइन को ही कार्यकर्ताओं से साझा करते हुए कहा हम भाजपा कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क करके प्रत्येक परिवार के हर सदस्य का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना है।

आनलाइन मतदाता सूची निकालकर मतदाताओं का सहयोग करें। आनलाइन आवेदन करने में मदद करें। साथ ही मोदी ने पार्टी के सेवा पखवारे, स्वदेशी को लेकर चल रहे अभियान, देव दीपावली की भव्यता आदि के विषय में पूछा। उन्होंने परिवार के सदस्यों के विषय में भी पूछा।

इस दौरान पहली बार मिले जिला व महानगर के कुछ महामंत्रियों की जिम्मेदारियों के विषय में जानकारी ली। बैठक का माहौल पूरी तरह पारिवारिक था। उन्होंने हर एक सदस्य से बारी-बारी बात की। मिलन समारोह में कुल 24 लोगों ने भाग लिया। सभी ने इस दौरान चाय पी।

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्टांप राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल, विधायक डा. नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी अश्वनी त्यागी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार शाम पांच बजे वाराणसी पहुंचे।

बिहार चुनाव प्रचार के बाद वो हेलीकाप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट आए। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त व जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना संग विधायकों व अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग से बरेका गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान किया।

इस दौरान रास्ते में मोदी का काशी की परंपरा अनुसार हर-हर महादेव के उद्घोष से स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत मोदी ने भी वाहन से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काशी प्रवास के दूसरे दिन शनिवार को सुबह लगभग आठ बजे चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ -सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस धार्मिक-ऐतिहासिक केंद्रों के विशेष रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2:40 घंटे की बचत कराएगी।

यह सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। इसके अलावा लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 7:45 घंटे में यात्रा पूरी करेगी। फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन होगी जो अपनी यात्रा मात्र 6:40 घंटे में पूरी कर लेगी।