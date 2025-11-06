Language
    काशी से देश को मिलने वाली है बड़ी सौगात, PM मोदी चार नई वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात नवंबर शुक्रवार की शाम लगभग पांच बजे दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। पीएम विशेष विमान से लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर आएंगे। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य लोग प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। पीएम एयरपोर्ट से बरेका जाएंगे।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोटो- एएनआई

    ड‍िजिटल डेस्‍क, वाराणसी। यात्रियों की सुविधा, समय बचाने और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से रेल यातायात की बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने काशी दौरे के दौरान देशवासियों को चार वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। इसमें एक वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात ख़ास काशीवासियों के लिए होगी है। पीएम के कार्यक्रम में बनारस (पूर्व का मंडुवाडीह) स्टेशन पर शहर के गणमान्य लोगों को सम्बोधित करना भी प्रस्तावित है।

    देंगे चार नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात

     

    प्रधानमंत्री आठ नवंबर को बनारस स्टेशन से देश को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। इनमें एक विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी, जो काशीवासियों और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा उपहार मानी जा रही है। प्रधानमंत्री इस ट्रेन को बनारस (पूर्व मंडुवाडीह) रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु जाने वाली अन्य स्थानों की 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेनों के लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन पर गणमान्य लोगो से संवाद भी कर सकते हैं।


    पर्यटन उद्योग को मिलेगा नया आयाम

     

    बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की सीधी कनेक्टिविटी से वर्तमान में संचालित विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय बचाएगी। बनारस–खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। यह संपर्क न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को मज़बूत करेगा, बल्कि श्रद्धालुओं और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक तेज़, आधुनिक और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगा। ये ट्रेन पर्यटन उद्योग को भी नया आयाम देगा।


    पीएम मोदी का होगा जोरदार स्वागत


    भाजपा कार्यकर्ता सात नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विभिन्न जगहों पर स्वागत करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता संत अतुलानंद बाईपास, जेपी मेहता के पास, बरेका एफसीआई गोदाम, बरेका गेट के पास प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में 3200 प्रबुद्धजनों से संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम में शहर के शिक्षाविद, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।