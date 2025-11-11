जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के सांसद और पीएम नरेन्‍द्र मोदी मंगलवार को भूटान के थ‍िम्‍पू में एक आयोजन के स‍िलस‍िले में पहुंचे तो उनका पारंपर‍िक स्‍वागत क‍िया गया। इस दौरान भूटान के थिम्पू में चांगलिमथांग उत्सव मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने शांति‍ के साथ बौद्ध मत और परंपराओं की साझी व‍िरासत पर भी प्रकाश डाला।

पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने जारी वीड‍ियों में कहा क‍ि, "...बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि मेरा जन्मस्थान वडनगर बौद्ध परंपराओं से जुड़ी एक पवित्र भूमि है, और मेरी कर्मभूमि वाराणसी भी बौद्ध भक्ति का शिखर है। इसलिए इस समारोह में शामिल होना विशेष है। मेरी प्रार्थना है कि शांति का यह दीप भूटान और दुनिया भर के हर घर को प्रकाशित करे।"