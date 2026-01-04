Language
    '2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है भारत', बोले PM मोदी

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:25 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। पिछले 11.5 वर्षों में देश ने 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खेल टूर ...और पढ़ें

    भारत मजबूती से 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है- पीएम मोदी।

    पीटीआई , वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले साढ़े 11 वर्षों में सरकार ने देश में खेलों के क्षेत्र में व्यापक बदलाव करते हुए 20 से अधिक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए हैं और भारत पूरी मजबूती से 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की भी तैयारी कर रहा है।

    वाराणसी में आज से शुरू हुई 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप और हाकी विश्व कप समेत 20 से अधिक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं।

    2030 के राष्ट्रमंडल खेल भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने के अधिक से अधिक मौके मिलें।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। देश का हर क्षेत्र, विकास की हर परिभाषा इस रिफॉर्म एक्सप्रेस से जुड़ रहा है और खेलों की परिभाषा भी इसमें से एक है।

    उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े व्यापक सुधार किए हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति 2025ज् इस प्रकार के प्रावधानों से सही प्रतिभा को अवसर मिलेगा, खेल संगठनों में प्रदर्शित बढ़ेगी और साथ ही देश के युवाओं को खेल और शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

    एक तरफ हम अच्छा मूलभूत ढांचा और वित्त पोषण का तंत्र तैयार कर रहे हैं और उसके साथ ही नौजवानों को शानदार अनुभव देने के लिए भी काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि एक समय था जब खेलों को लेकर सरकार और समाज दोनों में ही उदासीनता का माहौल था। बहुत कम युवा खेल को करियर की तरह अपनाते थे लेकिन बीते दशक में खेलों को लेकर सरकार और समाज दोनों की ही सोच में बदलाव दिख रहा है।

    राष्ट्रमंडल के बाद ओलंपिक की मेजबानी करना है लक्ष्य

    आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने रविवार को कहा कि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के बाद भारत का लक्ष्य 2036 में गुजरात में ओलंपिक खेल लाना है, जिसमें कम से कम 100 पदक जीतने का लक्ष्य हो। सूरत में डॉ. हेडगेवार सेवा स्मृति सेवा समिति द्वारा आयोजित रन फार गर्ल चाइल्ड मैराथन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में राष्ट्रमंडल खेलों को लाने में अहम भूमिका निभाई है।

    पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने आठ पदक जीते थे, इस प्रदर्शन का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि 2036 के लिए लक्ष्य कम से कम 100 पदक होना चाहिए, जिसमें गुजरात का योगदान 10 पदक का हो। उन्होंने विश्वास जताया कि महिला एथलीट इनमें से कम से कम दो पदक जीतेंगी।

    शाह ने बारबाडोस में 2024 टी-20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्राफी में सफलता के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की भी तारीफ की। महिलाओं के खेलों के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले माता-पिता अक्सर चाहते थे कि उनके बेटे विराट कोहली जैसे बनें, लेकिन अब कई लोग चाहते हैं कि उनकी बेटियां स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जैसी क्रिकेटर बनें।