शारजाह उड़ान से पहले विमान का टायर खराब, यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा गया

जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में उड़ान भरने से पहले टायर में खराबी आ गई। इस कारण विमान को ग्राउंड कर दिया गया और शारजाह जाने वाले यात्रियों को चार घंटे की देरी से दूसरे विमान से भेजा गया।

जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करने के बाद सभी को विमान में बैठाया। विमान एप्रन से उड़ान भरने के लिए तैयार था, तभी चालक दल को टायर में खराबी की जानकारी मिली। इसके बाद विमान को ग्राउंड कर दिया गया और सभी यात्रियों को उतार लिया गया। इसके बाद, शारजाह जाने वाले यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा गया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान संख्या IX 183 वाराणसी से शारजाह के लिए रात 8:50 बजे उड़ान भरने वाला था। पायलट को उड़ान से पहले टायर में खराबी का संदेह हुआ, जिसके चलते उन्होंने विमान को रोकने का निर्णय लिया। एयरपोर्ट पर तैनात तकनीकी टीम ने विमान की जांच की, जिसमें टायर में खराबी की पुष्टि हुई। इसके बाद विमान को कैंसिल कर दिया गया।

यात्रियों को वाराणसी से दूसरे विमान IX 187 के माध्यम से रात लगभग 12:50 बजे भेजा गया। इस स्थिति को लेकर कुछ यात्रियों ने एयरलाइन्स के प्रति नाराजगी व्यक्त की। चूंकि दूसरे विमान में केवल 65 यात्रियों को ही जाना था, इसलिए दोनों विमानों के यात्रियों को एक ही विमान में रवाना किया गया।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान संख्या IX 183 वाराणसी से रात 8:50 बजे उड़ान भरकर शारजाह में स्थानीय समयानुसार रात 12:05 बजे पहुंचता है। हालांकि, टायर में खराबी के कारण इस उड़ान को निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर शारजाह जाने वाले दूसरे विमान IX 187 से यात्रियों को भेजा गया।

इस घटना ने यात्रियों के बीच चिंता और असंतोष का माहौल पैदा कर दिया। कई यात्रियों ने एयरलाइन्स की सेवाओं पर सवाल उठाए और बेहतर प्रबंधन की मांग की। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस निर्णय को उचित ठहराया।