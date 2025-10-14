वाराणसी में पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र की तेरहवीं आज, बेटे और बेटी ने अलग-अलग किया आयोजन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ख्यात शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पं. छन्नूलाल मिश्र की तेरही मंगलवार को होगी। पारिवारिक विवाद के चलते पुत्र व पुत्री में मतैक्यता न होने से दोनों लोग दो स्थानों पर आयोजन कर रहे हैं।

पुत्र ख्यात तबला वादक पं. रामकुमार मिश्र दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार महाविद्यालय दुर्गाकुंड में आयोजन करेंगे तो छोटी पुत्री नम्रता मिश्रा रोहनिया स्थित अपने आवास पर तेरही व ब्राह्मणभोज करेंगी।

पुत्र व पुत्री दोनों ने अलग-अलग निमंत्रण पत्र भी वितरित किए हैं। तेरही में स्व. पं. छन्नूलाल मिश्र के अनेक शिष्य-शिष्याओं के साथ ही संगीत जगत के अनेक दिग्गजों, काशी व देश के गणमान्य लोगों तथा सामान्य जन शामिल होकर पं. मिश्र को श्रद्धांजलि देंगे।