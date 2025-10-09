चुनावी तामझाम के बीच पंचायतें अब ‘जीपीडीपी’ बनाने में जुटीं, पंचायतों का सतत विकास लक्ष्य पर जोर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ पंचायतों को इसी साल पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का प्लान भी बनाना है। पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस क्रम में पंचायतों में बैठकें शुरू हो गई हैं। प्रस्ताव सौंपा जा रहा है। द्वितीय चरण की बैठक दिसंबर में होनी है।

इसके बाद फाइनल प्रस्ताव पर पंचायतें सर्वसम्मति से मुहर लगाएंगी। इसके बाद शासन से तय पोर्टल व वेबसाइट पर वर्क प्लान फीड होंगे। इसी आधार पर अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासन से बजट आवंटित होगा। कुछ ग्राम प्रधानों में इसको लेकर उत्साह है तो कुछ अंजान बने हुए हैं।

किस्मत वालों को मिलेगा मौका

किस्मत वाले ग्राम प्रधानों को अपने प्लान पर कार्य कराने का मौका मिलेगा क्योंकि पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल, 2026 में संभावित है। ग्राम प्रधान जो जीतेंगे वह अपने प्लान पर कार्य कराएंगे वरना नई पंचायतों को एक साल तक इसी आधार पर कार्य करना होगा। नई पंचायतें इसे कितना आत्मसात करेंगी, यह कहना अभी मुश्किल है लेकिन यह किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल

पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का प्लान बनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। बहुतायत जिले में अनुपालन 2017- 18 में शुरू हुआ। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। चुनावी वर्ष में पंचायतें जीपीडीपी को लेकर कितना गंभीर होंगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल नियम के तहत प्लान बनेंगे। इसी प्लान के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में वित्त आयोग धनराशि जारी करेगा। यह ग्रामीण समुदायों के समग्र विकास के लिए एक सहभागी योजना है।