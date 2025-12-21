जागरण संवाददाता, वाराणसी। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ रविवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की टीम ने 12 बुलडोजर के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। इस अभियान के तहत पहले से चिन्हित 200 से अधिक अवैध कालोनीयों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है।

शहर भर में 12 जेसीबी, 250 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। शहर के व‍िभ‍िन्‍न भागों में टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर रवाना करके कार्रवाई की जा रही है। वहीं व‍िरोध की संभावना को देखते हुए पुल‍ि‍स को भी सतर्क क‍िया गया है।

रव‍िवार को जहां प्‍लाट‍िंंग करने वाले कस्‍टमर को जमीन द‍ि‍खाने की तैयारी कर रहे थे वहीं वीडीए उनके मंसूबों को ध्‍वस्‍त करने के ल‍िए बुलडोजर लेकर न‍िकल पड़ी। 30 कालोनीयों को तोड़ने की कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई थी। वीडीए के उपाध्यक्ष और सचिव स्वयं इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। रविवार का दिन होने के बावजूद, अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है।

वीडीए ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह नौ बजे बुलाया है। इस अभियान के लिए 12 जेसीबी मशीनें मंगाई गई हैं और 10 टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भेजी गई हैं। यह कार्रवाई अवैध निर्माण को रोकने और शहर की विकास योजनाओं को साकार करने के लिए की जा रही है। वीडीए के अधिकारियों का कहना है कि अवैध प्लाटिंग से न केवल भूमि का दुरुपयोग होता है, बल्कि यह शहर के विकास में भी बाधा डालता है।

इस कार्रवाई के दौरान वीडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से भूमि का उपयोग न कर सके। वीडीए के उपाध्यक्ष ने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी अवैध कालोनीयों को समाप्त नहीं किया जाता। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना दें।