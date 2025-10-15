OLX पर बाइक बेचने वाला ठगा, ट्रायल के दौरान बाइक लेकर भागा खरीदार

जागरण संवाददाता वाराणसी। सारनाथ के सोनातलाब दीनदयालपुर के निवासी विशाल विश्वकर्मा ने अपनी बाइक बेचने के लिए ओलेक्स पर विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन को देखकर एक व्यक्ति ने विशाल से संपर्क किया और बइक के बारे में जानकारी ली। बातचीत के बाद, उस व्यक्ति ने बॉइक को देखने के लिए आने की बात कही। विशाल ने उसे ट्रायल के लिए बाइक चलाने की अनुमति दे दी। उस व्यक्ति ने अपना नाम शैलेन्द्र सिंह बताया।

जब शैलेन्द्र ने ट्रायल के लिए बाइक ली, तो वह वापस नहीं आया। इस घटना से विशाल काफी परेशान हुआ और उसने सारनाथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विशाल की तहरीर पर शैलेन्द्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

विशाल ने बताया कि उसने अपनी बाइक की कीमत 50,000 रुपये रखी थी और ओलेक्स पर विज्ञापन देने के बाद उसे शैलेन्द्र का फोन आया। शैलेन्द्र ने बाइक की स्थिति और उसके फीचर्स के बारे में विस्तार से पूछा। बातचीत के दौरान, शैलेन्द्र ने ट्रायल के लिए बाइक चलाने की इच्छा जताई, जिसे विशाल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

विशाल ने बताया कि शैलेन्द्र ने उसे विश्वास दिलाया कि वह केवल ट्रायल के लिए जा रहा है और कुछ ही समय में वापस आ जाएगा। लेकिन जब काफी समय बीत गया और शैलेन्द्र लौटकर नहीं आया, तो विशाल को शक हुआ। उसने अपने दोस्तों से संपर्क किया और फिर पुलिस में शिकायत करने का निर्णय लिया।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और शैलेन्द्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि वे शैलेन्द्र की तलाश कर रहे हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना ने ओलेक्स पर सामान बेचने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी का काम किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सामान बेचते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे मामलों में ठगी का शिकार होने से बचने के लिए विक्रेताओं को संभावित खरीदारों की पहचान और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए।