लखनऊ के BBD थानाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, इस गलती की वजह से कोर्ट ने रोका वेतन 

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने थाना जमानियां से लंबित मुकदमे की सुनवाई के दौरान गैरहाजिर चल रहे लखनऊ के बीबीडी थाने के प्रभारी निरीक्षक रामसिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इंस्पेक्टर की गवाही के कारण मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो रही है।

बार-बार रहे अनुपस्थित न्यायालय ने कहा कि उक्त पुलिस अधिकारी को कई बार समन और तिथि के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए गए, लेकिन वह बार-बार अनुपस्थित रहे। गवाही न देने के कारण मुकदमे की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। अदालत ने उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।