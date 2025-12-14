Language
    वाराणसी में नो मैपिंग वोटरों की संख्या पहुंची 8.14 लाख, डेटा में द‍िखने लगा बदलाव

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    वाराणसी में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या 8.14 लाख तक पहुंच गई है, जिससे मतदाता डेटा में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा मत ...और पढ़ें

    एक-एक वोटरों से बीएलओ संपर्क कर 2003 की मतदाता सूची के बारे में जानकारी ले रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जारी विधानसभा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) जारी है। एक बार फिर आयोग ने 15 दिन का समय बढ़ाकर मतदाता व प्रशासनिक मशीनरी को राहत दी है। एसआइआर के लिए आयोग की ओर से समय बढ़ाने के बाद अब डेटा में भी बदलाव दिखने लगा है।

    जिले में छह दिसंबर को नो मैपिंग (जिनका 2003 का विवरण नहीं मिला ) वोटरों की संख्या 14 लाख 4759 रही। यही डेटा जब सात दिन का और मौका मिला तो घटकर नौ लाख 48 हजार 635 पहुंच गई। अब तिथि बढ़ने के बाद इसकी संख्या आठ लाख के करीब पहुंच चुकी है। इसकी संख्या और घटनी तय मानी जा रही है क्योंकि अब नो मैपिंग के एक-एक वोटरों से बीएलओ संपर्क कर 2003 की मतदाता सूची के बारे में जानकारी ले रहे हैं।

    दूसरी तरफ त्रुटिवश किसी मतदाता का नाम अगर अनुपस्थित (अब्सेंट-ए), दूसरे स्थान पर स्थानांतरित (शिफ्टेड-एस), मृतक (डेथ-डी) यानी एएसडी सूची में है, उन्हें भी बदलाव कराने का मौका है। बदलाव निरंतर हो भी रहा है। बूथों पर धीरे-धीरे सूची चस्पा की जा रही है। बीएलए यानी राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेट को सौंपी जा रही है। आप इसे देख सकते हैँ। गड़बड़ी पर ठीक भी करा सकते हैं।

     

    छह दिसंबर को 14 लाख था आंकड़ा, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी

    31,53,705 जिले में कुल मतदाता

    2,12, 067 मतदाता अनुपस्थित

    2,28,851 मतदाता पर्मानेंटली शिफ्टेड की कटेगरी

    74, 595 मतदाता मृतक l 40,253 पहले से ही इनरोल्ड

     

    एसआइआर में मृतकों की संख्या भी घट-बढ़ रही

    विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 11 दिसंबर को मृतक वोटरों की संख्या 74712 थी, अब यह घटकर 74,595 हो गई है। जबकि छह दिसंबर को यह संख्या 72 हजार के आसपास थी। अनुपस्थित वोटरों की संख्या में भी बदलाव आया है। पहले दो लाख 15 हजार 783 थी, अब यह संख्या दो लाख 12 हजार 67 हो गई है।

    हालांकि पर्मानेंटली शिफ्टेड वोटरों की संख्या दो लाख 26 हजार 621 से बढ़कर दो लाख 28 हजार 815 हो गई है। पहले से इनरोल्ड की संख्या भी बढ़कर 39 हजार से 40 हजार तक पहुंच गई है। हालांकि एएसडी सूची में शामिल कुल वोटरों की संख्या पहले की तुलना में घटी है। अब पांच लाख 94 हजार से घटकर पांच लाख 86 हजार तक पहुंच गई है।