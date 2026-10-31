वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले नए ट्रांस-गंगा कॉरिडोर का नाम होगा 'नमो ब्रिज', रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले ट्रांस-गंगा कॉरिडोर को 'नमो ब्रिज' नाम देने की ...और पढ़ें
HighLights
गंगा पर बनने वाले कॉरिडोर का नाम 'नमो ब्रिज' होगा।
यह डबल-डेकर पुल काशी स्टेशन से सीधे जुड़ेगा।
ऊपरी डेक पर हाईवे, निचले पर रेलवे ट्रैक होंगे।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि शहर में गंगा नदी पर बनने वाले आगामी ट्रांस-गंगा कॉरिडोर (सिग्नेचर ब्रिज) को 'नमो ब्रिज' (Namo Bridge) के नाम से जाना जाएगा।रेल मंत्री ने यह घोषणा काशी रेलवे स्टेशन और ब्रिज के चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद की। काशी रेलवे स्टेशन को एक अत्याधुनिक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
नमो घाट के पास बन रहा है भव्य डबल-डेकर ब्रिज
यह ट्रांस-गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट नमो घाट के बिल्कुल नजदीक बनाया जा रहा है।इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत हजारों करोड़ रुपये है।इस डबल-डेकर हाइब्रिड ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसका आधुनिक डिज़ाइन है, जिसके ऊपरी हिस्से (अपर डेक) पर छह-लेन का हाईवे (सड़क कॉरिडोर) होगा, जबकि निचले हिस्से (लोअर डेक) पर चार रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे। रेल मंत्री ने निरीक्षण के दौरान कहा कि इस ब्रिज के डिज़ाइन को अगले 100 वर्षों की जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
यह भी पढ़ें : दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन का 'नॉर्दर्न कॉरिडोर' मंजूर, किराया विमान के टिकटों की तुलना में काफी कम : अश्विनी वैष्णव
काशी स्टेशन से होगी कनेक्टिविटी, सुगम होगा आवागमन
प्रस्तावित 'नमो ब्रिज' को सीधे काशी रेलवे स्टेशन से जोड़ने की योजना है। इसके बन जाने से रेलवे की ऑपरेशनल कैपेसिटी यानी परिचालन क्षमता में भारी इजाफा होगा और यात्रियों की आवाजाही बेहद सुगम हो जाएगी।रेल मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से वाराणसी आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों को बेहतरीन परिवहन सुविधा मिलेगी।इसके अलावा, इससे बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर जाने वाली रेल कनेक्टिविटी भी काफी मजबूत होगी।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और अन्य विकास कार्यों की शुरुआत
नमो ब्रिज और काशी स्टेशन के निरीक्षण से पहले, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली अत्याधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्वांचल और काशी के विकास को लेकर कई अन्य सौगातें भी दी गईं।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।