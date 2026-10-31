वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले नए ट्रांस-गंगा कॉरिडोर का नाम होगा 'नमो ब्रिज', रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि शहर में गंगा नदी पर बनने वाले आगामी ट्रांस-गंगा कॉरिडोर (सिग्नेचर ब्रिज) को 'नमो ब्रिज' (Namo Bridge) के नाम से जाना जाएगा।रेल मंत्री ने यह घोषणा काशी रेलवे स्टेशन और ब्रिज के चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद की। काशी रेलवे स्टेशन को एक अत्याधुनिक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

नमो घाट के पास बन रहा है भव्य डबल-डेकर ब्रिज यह ट्रांस-गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट नमो घाट के बिल्कुल नजदीक बनाया जा रहा है।इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत हजारों करोड़ रुपये है।इस डबल-डेकर हाइब्रिड ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसका आधुनिक डिज़ाइन है, जिसके ऊपरी हिस्से (अपर डेक) पर छह-लेन का हाईवे (सड़क कॉरिडोर) होगा, जबकि निचले हिस्से (लोअर डेक) पर चार रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे। रेल मंत्री ने निरीक्षण के दौरान कहा कि इस ब्रिज के डिज़ाइन को अगले 100 वर्षों की जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।