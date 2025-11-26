नेहा सिंह राठौर को तलाश रही वाराणसी पुलिस, घर पर नोटिस चस्पा, जान लें पूरा प्रकरण
वाराणसी पुलिस गायिका नेहा सिंह राठौर की तलाश कर रही है और उनके घर पर नोटिस चस्पा किया है। यह नोटिस उनके एक गाने से संबंधित है जिसमें उन्होंने सरकार की आलोचना की थी, जिसके कारण पुलिस का मानना है कि समाज में अशांति फैल सकती है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा लगातार वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वीडीयो बनाकर अपमानजनक बातें करने को लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस बाबत सुधीर सिंह पुत्र स्वर्गीय शंभू सिंह निवासी साकेत नगर, संकट मोचन, वाराणसी की ओर से पुलिस को शिकायत की गई है।
बताया गया है कि प्रार्थी श्री हनुमान सेना नामक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष है। बिहार की लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर लगातार हमारे वाराणसी के लोकप्रिय सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अपमानजनक वीडियो बनाकर उन्हें वायरल कर रही हैंं। इसकी वजह से वाराणसी के सांसद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनके बारे में अपमान अपमान बातें कहना वाराणसी की जनता का ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है और उसे पाकिस्तान में वायरल करना यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है।
बताया कि उनका इस प्रकार के वक्तव्य से हम सबकी भावना आहत हो रही। इस समय पाकिस्तान की मीडिया और टेलीविजन पर लगातार नेहा सिंह राठौर के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो दिखाए और वायरल किये जा रहे हैं। इससे वाराणसी की जनता मर्माहत है और आक्रोशित भी है। भारत के अंदर रहने वाले देशद्रोही भी नेहा सिंह राठौर को आर्थिक मदद देकर उसके वीडियो को लगातार वायरल कर रहे हैं।
पुलिस से अपेक्षा की है कि भारत के कट्टर दुश्मन देश पाकिस्तान में वायरल करने पर वाराणसी की जनता के इस आक्रोश को देखते हुए देशद्रोही नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम किया जाए। अगर इस देशद्रोही लोकगीत गायिका पर मुकदमा नहीं कायम हुआ तो वाराणसी की जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।
बताया कि जिससे वाराणसी की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस पर प्रार्थना पत्र की नकल व जीडी में धाराओं का अंकन व मुकदमा कायम किया गया है। लंका थाना इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि शिकायत के बाबत कार्रवाई की जा रही है। सेलिब्रिटी ग्रीन्स अपार्टमेंट थाना सुशांत गोल्फ सिटी में भी नोटिस चस्पा की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।