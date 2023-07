PM मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, राजनीति से जुड़े सवालों पर हाथ जोड़कर कही ये बात

Navjot Singh Siddhu Visit PM Modi constituency Varanasi कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरी मां हिंदू थीं और मैं भी मां दुर्गा का भक्त हूं। इसके बाद पत्रकारों ने जब राजनीति पर सवाल किया तो एक बार फिर उन्होंने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आगे जब राजनीतिक यात्रा पर आऊंगा तो आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। इसके बाद शाम को सिद्धू बेटे के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ दरबार पहुंचे।

PM मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू

