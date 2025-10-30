बुद्ध अस्थि दर्शन से शुरू होगा मूलगंध कुटी मंदिर का वार्षिकोत्सव

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ स्थित महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर का 94वां वार्षिकोत्सव 3 नवम्बर से भगवान बुद्ध अस्थि दर्शन के साथ चार दिवसीय समारोह की शुरुआत करेगा। इस अवसर पर बौद्ध मंदिर और परिसर को पंचशील झंडों से सजाया गया है।

यह जानकारी मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर के विहाराधिपति भिक्षु आर सुमित्ता नन्द थेरो ने गुरुवार को महाबोधि सोसाइटी कार्यालय में दी। उन्होंने बताया कि 3 से 5 नवम्बर तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध अस्थि अवशेष का दर्शन होगा। 5 नवम्बर को वार्षिकोत्सव के अवसर पर दोपहर 12:30 बजे अस्थि अवशेष की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही मंदिर में धम्म सभा का आयोजन भी होगा।

3 और 4 नवम्बर को कठिन चीवर दान, महापरित्राण पाठ और संघदान का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, तीनों दिन शाम 6 बजे मंदिर परिसर में 5 हजार दीप जलाए जाएंगे। भिक्षु आर सुमित्ता नन्द थेरो ने बताया कि महाबोधि विद्या परिषद द्वारा संचालित तीनों विद्यालय का 92वां वार्षिकोत्सव 6 नवम्बर को दोपहर 12:30 बजे महाबोधि इंटर कालेज परिसर में सांस्कृतिक और पुरस्कार वितरण समारोह के साथ मनाया जाएगा।