सपा कार्यालय अर्दली बाजार में मुलायम सिंह यादव की मनी जयंती, याद किए गए नेताजी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला समाजवादी पार्टी द्वारा जिला कार्यालय अर्दली बाजार में पूर्व रक्षामंत्री एवं यूपी के तीन बार सीएम रहे स्व. मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर माला-फूल चढ़ाया गया। साथ ही पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्धजनों द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों एवं पिछड़े समाज के हक, अधिकार व उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष किया। जयंती पर वाराणसी के सभी विधानसभाओं में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने कहा कि न्यायप्रिय राजनीति और समाजवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ, मुलायम सिंह यादव की कमी हमेशा महसूस होगी। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित व पिछड़े वर्ग के प्रति उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।

संचालन करते हुये जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने कहा कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति को राजमहल से मुक्त करा कर सड़कों व गांवों तक लाने का काम किया। कार्यकम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ एवं संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने किया।

कार्यक्रम में मुख्यरूप से डॉ. उमाशंकर सिंह यादव, रामसिंह यादव, ई. रामनरेश यादव, राजेश यादव नत्थू, हरीश मिश्रा, शशी यादव, अखिलेश यादव, नंदलाल कन्नौजिया, हीरू यादव, विद्या भारती, लवकुश पगड़ी, रामकुमार यादव, राजेंद्र प्रसाद, रामबचन, मनोज यादव गोलू, धर्मवीर पटेल, दया यादव, सतेन्द्र यादव, रामसिंह भारद्वाज, सचिन प्रजापति, सलमा बेगम, संजय पहलवान, शिवप्रसाद गौतम, रामकिंकर पटेल, यशोदा पटेल, सुशील शर्मा, कौशल्या यादव, अजय यादव, जयप्रकाश सुभाष सोनकर व दुर्गा यादव आदि लोगो ने विचार व्यक्त किये थे।

जयंती पर याद किए गए नेताजी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रदीप मौर्य के आवासीय कार्यालय टड़िया चकबिही वाराणसी में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जयंती मनायी गयी। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदीप मौर्य ने कहा आज भारतीय राजनीति के उस महान सपूत की जयंती है, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन गरीबों, किसानों और पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे सादगी, संघर्ष और सिद्धांतों के प्रतीक थे।