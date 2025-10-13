UP से आखिरकार सप्ताह भर की देरी से लौट गया मानसून, अब सर्दियों का दौर शुरू
वाराणसी और पूर्वांचल से मानसून की विदाई हो चुकी है, जो इस बार देर से गई। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना से इनकार किया है। वातावरण में गुलाबी ठंडक महसूस हो रही है, और लोगों ने अब पंखे बंद करके कंबल निकालना शुरू कर दिया है। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, और मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी से आखिरकार सोमवार को मानसून पूरी तरह से लौट गया। समय से पहले आया मानसून इस बार समय से करीब सप्ताह भर बाद तक टिका भी। हालांकि विजयदशमी पर हुई बरसात के बाद बादलों ने आवाजाही भले की लेकिन बारिश की सूरत नहीं बनी। अब आसमान साफ होने के बाद भी वातावरण में ठंड का असर बना हुआ है।
मौसम विभाग ने हालांकि लंबे समय तक मानसून के वापसी की प्रक्रिया के बाद भी बारिश की संभावना से इंकार किया था। समय से मानसून के विदायी नहीं होने के बाद भी आर्द्रता में लगातार कमी आने और पूर्वांचल में गुलाबी ठंडक की दस्तक की वजह से भी मानसून की सक्रियता की संभावना खत्म ही थी।
अब मानसून के पूरी तरह से विदायी होने के बाद सोमवार को आसमान भी साफ रहा और वातावरण में गुनगुनी धूप का अहसास भी बना रहा। मौसम अब गुलाबी ठंडक की ओर हो चला है लिहाजा सुबह कुहासा भी बनने लगा है। लोगों के घरों में कूलर एसी बंद होने के बाद अब पंखे भी बंद होने लगे हैं। घरों में चादर के बाद अब कंबल और रजाई बक्से से निकलने लगे हैं।
वहीं सोमवार को मौसम विभाग द्वारा जारी वाराणसी का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.0 डिग्री कम रहा। जबकि आर्द्रता अधिकतम 69 और न्यूनतम 68 फीसद दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अब इस पूरे सप्ताह आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई है।
