जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी से आख‍िरकार सोमवार को मानसून पूरी तरह से लौट गया। समय से पहले आया मानसून इस बार समय से करीब सप्‍ताह भर बाद तक ट‍िका भी। हालां‍क‍ि व‍िजयदशमी पर हुई बरसात के बाद बादलों ने आवाजाही भले की लेक‍िन बार‍िश की सूरत नहीं बनी। अब आसमान साफ होने के बाद भी वातावरण में ठंड का असर बना हुआ है।

मौसम व‍िभाग ने हालांक‍ि लंबे समय तक मानसून के वापसी की प्रक्र‍िया के बाद भी बार‍िश की संभावना से इंकार क‍िया था। समय से मानसून के व‍िदायी नहीं होने के बाद भी आर्द्रता में लगातार कमी आने और पूर्वांचल में गुलाबी ठंडक की दस्‍तक की वजह से भी मानसून की सक्र‍ियता की संभावना खत्‍म ही थी।

अब मानसून के पूरी तरह से व‍िदायी होने के बाद सोमवार को आसमान भी साफ रहा और वातावरण में गुनगुनी धूप का अहसास भी बना रहा। मौसम अब गुलाबी ठंडक की ओर हो चला है ल‍िहाजा सुबह कुहासा भी बनने लगा है। लोगों के घरों में कूलर एसी बंद होने के बाद अब पंखे भी बंद होने लगे हैं। घरों में चादर के बाद अब कंबल और रजाई बक्‍से से न‍िकलने लगे हैं।