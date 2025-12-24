Language
    कोहरा और गलन से मामूली राहत, जनजीवन पर मौसम का व्‍यापक प्रभाव, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:38 AM (IST)

    वाराणसी में कोहरे और गलन से मामूली राहत मिली है, लेकिन मौसम का जनजीवन पर व्‍यापक प्रभाव अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ताप ...और पढ़ें

    मौसमी बदलाव से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गलन और कोहरे का दौर जारी है। हालांक‍ि बुधवार की सुबह न्‍यूनतम तापमान में राहत म‍िली और करीब 12 डि‍ग्री के आसपास तापमान जा पहुंचा। इसके साथ ही कोहरे का असर कुछ कम हुआ। जबक‍ि सुबह जहां घना कोहरा अंचलों और हाइवे पर नजर आया तो दूसरी ओर दोपहर तक आसमान पूरी तरह से साफ नहीं हो सका। गलन की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभाव‍ि‍त रहा।  

    वातावरण में गलन का असर कुछ कम बुधवार को भले ही हुआ हो लेक‍िन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार इस सप्‍ताह भले बड़ा बदलाव नहीं होने वाला हो लेक‍िन गलन का असर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद पछुआ हवाओं के जोर पर भी नि‍र्भर होगा। जबक‍ि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और गलन का असर पछुआ के जोर पर ही न‍िर्भर होगा। जबक‍ि कोहरा की वजह से ट्रेनों और व‍िमानों की लेट लतीफी का दौर बुधवार को भी जारी रहा। सुबह व‍िमानों का संचालन बाध‍ित रहा। ट्रेनें भी इस दौरान विलंब‍ित रहीं।   

    बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 18.8°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 3.8 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 11.8°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.6 ड‍िग्री अध‍िक रहा। आर्द्रता इस दौरान अधि‍कतम 91% और न्‍यूनतम 88% दर्ज की गई। मौसम व‍िभाग की ओर से इस सप्‍ताह मौसम में कोई खास बदलाव की उम्‍मीद नहीं है। वातावरण में नमी का कम होता स्‍तर भी मौसम में बड़े बदलाव की ओर संकेत नहीं कर रहा है। बीते सप्‍ताह गलन का दौर जारी रहने के बाद अब दोपहर में मामूली धूप का भी असर हो रहा है। 