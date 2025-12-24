जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गलन और कोहरे का दौर जारी है। हालांक‍ि बुधवार की सुबह न्‍यूनतम तापमान में राहत म‍िली और करीब 12 डि‍ग्री के आसपास तापमान जा पहुंचा। इसके साथ ही कोहरे का असर कुछ कम हुआ। जबक‍ि सुबह जहां घना कोहरा अंचलों और हाइवे पर नजर आया तो दूसरी ओर दोपहर तक आसमान पूरी तरह से साफ नहीं हो सका। गलन की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभाव‍ि‍त रहा।

वातावरण में गलन का असर कुछ कम बुधवार को भले ही हुआ हो लेक‍िन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार इस सप्‍ताह भले बड़ा बदलाव नहीं होने वाला हो लेक‍िन गलन का असर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद पछुआ हवाओं के जोर पर भी नि‍र्भर होगा। जबक‍ि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और गलन का असर पछुआ के जोर पर ही न‍िर्भर होगा। जबक‍ि कोहरा की वजह से ट्रेनों और व‍िमानों की लेट लतीफी का दौर बुधवार को भी जारी रहा। सुबह व‍िमानों का संचालन बाध‍ित रहा। ट्रेनें भी इस दौरान विलंब‍ित रहीं।