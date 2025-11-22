मीरजापुर में बाल अपचारी को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया

जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। चुनार क्षेत्र अंतर्गत गंगा पुल पर शनिवार को कस्बा चौकी पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल होने के मामले में एक बाल अपचारी को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

कोतवाल विजयशंकर सिंह ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक किशोर द्वारा तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो तेजी से प्रचलित हो रहा था। जांच-पड़ताल में पता चला कि वीडियो में दिखाई दे रहा क‍िशोर चुनार यादव नगर का 17 वर्षीय अंकित यादव पुत्र दिलीप कुमार यादव है।