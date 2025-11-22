Language
    मीरजापुर में बाल अपचारी को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:23 PM (IST)

    मीरजापुर में पुलिस ने एक नाबालिग को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि नाबालिग अवैध हथियार लेकर घूम रहा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने हथियार कहां से खरीदा था।

    इंटरनेट मीडिया पर एक किशोर द्वारा तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो तेजी से प्रचलित हो रहा था।

    जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। चुनार क्षेत्र अंतर्गत गंगा पुल पर शनिवार को कस्बा चौकी पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल होने के मामले में एक बाल अपचारी को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

    कोतवाल विजयशंकर सिंह ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक किशोर द्वारा तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो तेजी से प्रचलित हो रहा था। जांच-पड़ताल में पता चला कि वीडियो में दिखाई दे रहा क‍िशोर चुनार यादव नगर का 17 वर्षीय अंकित यादव पुत्र दिलीप कुमार यादव है।

    कस्बा चौकी प्रभारी अखिलेश कुमार यादव ने उसे गंगा पुल से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने तमंचा अपने पास होने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुल‍िस ने आरोप‍ित के ख‍िलाफ मुकदमा पंजीकृत कर ल‍िया। 