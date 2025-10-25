वाराणसी में लाखों टन सिल्ट बहा दी गंगा में, बढ़ा पारिस्थितिकीय परिवर्तन का खतरा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आम तौर पर हम संसाधनों और धन का उपयोग समस्याओं के निदान और उन्हें दूर करने के लिए करते हैं लेकिन यहां तो उलटबांसी चल रही है, करोड़ रुपया खर्च करके अमूल्य मानव व यांत्रिक संसाधनों का उपयोग हम समस्या को बढ़ाने मेें कर रहे हैं, बिना कल की चिंता किए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यकीन न हो तो गंगा तट के घाटों पर हो आएं। इन दिनों वहां बड़े-बड़े जेनरेटर चलाकर मोटर पंप चालू कर घाटों पर जमी लाखों टन सिल्ट को घाटों की सफाई के नाम पर वापस गंगा में भेजा जा रहा है। लोग बताते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, प्रतिवर्ष बाढ़ के बाद गाद निस्तारण का यही आसान तरीका दशकों से प्रयोग में लाया जा रहा है।

बिना यह सोचे कि इस कृत्य से गंगा की संरचना, आकृति और पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निरंतर उथली होती गंगा से बाढ़ का खतरा साल दर साल बढ़ता ही जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, ‘डूब जाएगी वह कौम यकीनन अंधेरे में, जिस कौम की अपनी कोई पहचान न हो’।

यहां पहचान भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और निदान भी है, फिर भी हम सभी अज्ञान बने हुए हैं। गंगा में प्रतिवर्ष बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, अभी इसी वर्ष चार बार गंगा का पानी ऊपर चढ़ा और उतरा। फिर भी कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाने की बजाय नगर निगम प्रशासन वहीं दशकों पुरानी अवैज्ञानिक विधि से गंगा की हत्या करने पर तुला है।

हर बार गर्मियां शुरू होते ही निकल आते हैं बालू के टीले बाढ़ की गाद का गंगा में निस्तारण तलहटी में सिल्ट की मात्रा बढ़ाता जा रहा है। सामनेघाट पर बने पुल से लेकर शास्त्री घाट तक बने पुलों के पीलरों के बीच फंसकर रुकती-जमती यह गाद गंगा को उथली बना रही है। इसके चलते नदी घाटों से दूर होती जा रही है और गर्मियां घटते ही जगह-जगह रेत के टीले उभर आते हैं। नदी पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार्य गंगा के स्वास्थ्य के साथ संपूर्ण पारिस्थितिक के लिए बेहद खतरनाक है। इससे गंगा की तलहटी शहरी क्षेत्र में उथली हो जाएगी और बाढ़ का खतरा साल-दर-साल बढ़ता ही जाएगा।

बदल सकता है काशी में गंगा का चंद्राकार स्वरूप नदी संरचना व प्रवाह विशेेषज्ञ, आइआइटी बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर डा. उदयकांत चौधरी का गंगा पर गहन शोध है, उनके कई शोध पत्र प्रकाशित हैं तथा उन्होंने अनेक पुस्तकें भी इस विषय पर लिखी हैं। वह बताते हैं कि कुछ इसी तरह असि नदी अब अस्सी नाली बन चुकी है। उन्होंने बताया कि 1985 से पूर्व असि नदी असि घाट पर 30 से 45 डिग्री पर गंगा से संगम पहले कर, घाट पर वर्षांत के दिनों में गंगा के आवेग को बढ़ाकर गंगा मेें मृदा जमाव को रोकती थी।