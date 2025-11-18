Language
    वाराणसी में गोदाम में लगी भीषण आग, 10 लाख की खली चूनी जलकर राख

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    वाराणसी में एक गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस घटना में लगभग 10 लाख रुपये मूल्य की खली चूनी जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 

    शुरुआती प्रयासों में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी।

    जागरण संवाददाता,(चौबेपुर) वाराणसी। बाजार स्थित बीडीआर लान के पीछे बने अजय–संजय गुप्ता के खली चूनी के गोदाम में मंगलवार को लगभग 12 बजे अचानक भीषण आग लग गई। सबसे पहले पड़ोसी शाधु चौबे ने धुआँ उठता देख फोन पर अजय गुप्ता को इसकी जानकारी दी। अजय ने तत्काल 112 पर सूचना दी। स्थानीय लोगों और अजय गुप्ता ने शुरुआती प्रयासों में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी।

    गोदाम में रखी लाखों रुपये की खली चुनी आग की लपटों में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही 112 सेवा से श्रवण कुमार और पी.के. चौरसिया सबसे पहले मौके पर पहुँचे।

    इसके बाद चौबेपुर थाने से एसआई कमल सिंह यादव, फूलबदन यादव, कांस्टेबल बुद्ध सिंह सेंगर और अखिलेश सरोज ने स्थिति का जायजा लिया। ग्राम प्रधान राघवेंद्र जायसवाल ‘गोलू’ भी घटनास्थल पर मौजूद रहे।

    आग लगते ही अजय गुप्ता और पड़ोसी साधु चौबे ने आग के फैलाव को रोकने के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए। कुछ देर बाद चेतगंज फायर स्टेशन से दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुँची। चालक सुनील सिंह, फायरमैन सत्येंद्र कुमार, समर बहादुर सिंह, पारस यादव और वैभव राजपूत ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

    फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पूर्व बिजली विभाग से कोमल प्रसाद, अनिल यादव और सुनील यादव भी मौके पर पहुँचकर सुरक्षा प्रबंधन में सहयोग करते रहे। स्थानीय लोगों की सतर्कता और दमकल विभाग की तेज कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया, हालांकि गोदाम में रखा खली चुनी आदि सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया।