खरमास आरंभ होने के 11 दिन पूर्व ही आज खत्म हो जाएगी वैवाहिक लग्न, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

    By Shailesh Asthana Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:20 AM (IST)

    आज विवाह के शुभ मुहूर्त का अंतिम दिन है, क्योंकि इसके बाद खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास में सूर्य की स्थिति कमजोर होने के कारण विवाह और गृह प्रवेश जैसे श ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    शैलेश अस्थाना, वाराणसी। प्राय: खरमास के साथ ही वैवाहिक लग्नों की श्रृंखला समाप्त होती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार खरमास आरंभ होने के 11 दिन पूर्व ही वैवाहिक लग्न समाप्त हो जाएंगे। लोग शुक्रवार पांच दिसंबर को इस सत्र के अंतिम वैवाहिक लग्न का लड्डू खाएंगे। इसका कारण ग्रह-नक्षत्रों की चाल है। अब अगली बार लग्न शुरू होने में दो महीने का अंतराल है।

    काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विनय कुमार पांडेय ने बताया कि पांच दिसंबर शुक्रवार को वैवाहिक मुहूर्त हैं परंतु छह दिसंबर को मृत्यबाण योग होने से लग्न नहीं है। सात व आठ दिसंबर को नक्षत्रों का मेल नहीं होने से विवाह के मुहूर्त नहीं मिलेंगे तो नौ दिसंबर से शुक्र का वार्धक्य आरंभ हो जाएगा। बूझ़ा होकर शुक्र 11 अगस्त को अस्त हो जाएगा। फिर तो वैवाहिक लग्न मुहूर्त की कोई संभावना ही नहीं बचती। शुक्र अस्त होने के पांच दिन बाद 16 अगस्त् से खरमास आरंभ हो जाएगा। यह खरमस 14 जनवरी 2026 की रात 9:39 बजे समाप्त होगा।

    खरमास समाप्त होने के बाद भी 20 दिन तक करनी होगी लग्न की प्रतीक्षा
    प्राे. पांडेय बताते हैं कि 14 जनवरी की रात खरमास समाप्त हो जाएगा। सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण हो जाएंगे। अगले दिन 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पण्यकाल प्राप्त होगा। इसके बाद भी वैवाहिक लग्न आरंभ नहीं होगी।

    अगली लग्न आरंभ होने के लिए खरमास समाप्ति के बाद भी 20 दिनों की प्रतीक्षा करनी होगी। कारण कि शुक्र अभी भी अस्त ही रहेगा। फिर शुक्राेदय एक फरवरी को होगा लेकिन शुक्र बाल्यावस्था में होंगे। चार फरवरी की शाम को शुक्र को बालत्व से निवृत्ति मिलेगी और उसी दिन से वैवाहिक लग्न आरंभ हो जाएंगे।

    • फरवरी माह में वैवाहिक लग्न की तिथियां: 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26
    • मार्च माह में लग्न: 9, 10, 11, 12, 13, 14 (15 मार्च की शाम से पुन: खरमास आरंभ)