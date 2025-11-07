आज भी जिंदा हैं मां के दिए कार्तिक पूर्णिमा के संस्कार: मनोज तिवारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भोजपुरी के प्रसिद्ध लोक गायक-नायक दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सांसद डा. मनोज तिवारी ने कार्तिक पूर्णिमा पर हेलीकाप्टर से मां गंगा के ऊपर पुष्प वर्षा की। दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति के देवदीपावली मंच पर पहुंचे और गंगा स्तुति की। कहा, हमारे जीवन की शुरुआत इन्हीं घाटों से हुई है।

भाव में आए तो भोजपुरी में बोले, हम जब छोट रहलीं तब हमार माई हमके पूर्णिमा पर गंगा नहाए लेके आवत रहल। उहे संस्कार हमरे अंदर आज भी जिंदा बा। हम दुनिया में कतहूं रही बाकी शीतला मंदिर, गंगोत्री सेवा समिति के देव दीपावली, गंगा दशहरा, दुर्गा मंदिर, काली मठ मंदिर के नाहीं भुलाईला।