Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में अवैध संबंध के शक में पत्नी को मार डाला, एक गलती से पकड़ ल‍िया गया

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:49 AM (IST)

    वाराणसी में एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पत्नी पर हमला करके उसे मार डाला और भागने की कोशिश ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस की तस्दीक के पश्चात मृतका के पति चौबेपुर के सोनबरसा निवासी प्रदीप मिश्रा उर्फ गुड्डू पुत्र नरमा मिश्रा को हिरासत में लिया गया।

    जागरण संवाददाता, (चोलापुर) वाराणसी। चोलापुर क्षेत्र के दानगंज चौकी अंतर्गत कैथोर गांव में वरुणा नदी के किनारे रविवार की सुबह एक विवाहिता का शव मिला। शव खून से लथपथ था, सिर बुरी तरह कुचला हुआ था और पैर भी टूटे हुए थे। शव को कैथोर ग्राम निवासी दयाराम यादव के सूखे बाजरे के ढेर में छिपाने का प्रयास किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही ज्वाइंट कमिश्नर राजेश सिंह, एडीसीपी नीतू कात्यान समेत एसओजी और चोलापुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले की जांच करते हुए 24 घंटे के भीतर ही एडीसीपी वरुणा नीतू और एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना ने घटना का राजफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतका का पति ही अवैध संबंध के शक में उसकी हत्या कर दिया था। पुलिस ने बताया कि मृतका के हाथ पर "पीएल" (प्रदीप-लक्ष्मी) का बना टैटू देखकर ही स्वजन ने शव की पहचान की थी। इसी आधार पर पुलिस हत्यारोपित पति तक पहुंच गई।

    एडीसीपी वरुणा नीतू ने बताया कि पुलिस की तस्दीक के पश्चात मृतका के पति चौबेपुर के सोनबरसा निवासी प्रदीप मिश्रा उर्फ गुड्डू पुत्र नरमा मिश्रा को हिरासत में लिया गया। आरोपित आटो चालक प्रदीप मिश्रा ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी लक्ष्मी मिश्रा के साथ वर्ष 2017 में हुई थी। उसे शक था कि पत्नी का किसी और से अवैध संबंध है, और जब वह मना करती थी तो उससे झगड़ा करती थी। इसी खुन्नस में प्रदीप ने पत्नी को मारने का इरादा बना लिया।

    बीते 19 दिसंबर को प्रदीप ने पत्नी को आटो से लेकर जौनपुर जनपद के चंदवक थाना अंतर्गत अहिरौली ग्राम में अपनी बहन के ससुराल गया। वहां पर भी पत्नी से झगड़ा हो गया था। रात 11 बजे अपने आटो में पत्नी को बैठाकर उसे चाय पिलाने और घर वापस चलने के बहाने से लेकर दानगंज की तरफ आया। दानगंज बाजार के समीप सुनसान जगह देखकर आटो रोककर उसने मफलर से पत्नी का गला घोट दिया। इसके बाद पत्नी के शव को आटो में रखकर चोलापुर के ग्राम कैथोर मोहनदासपुर गांव में आया।

    शव की पहचान छिपाने के उद्देश्य से प्रदीप ने पत्नी के चेहरे को ईंट से कुचल दिया और उस ईंट को झाड़ में फेंक दिया। इसके बाद पत्नी के शव को घसीट कर पास में रखे सूखे बाजरे के ढेर में छिपा दिया। फिर वहां से अपनी बहन के घर वापस चला आया।

    पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मफलर, ईंट, मोबाइल फोन और आटो बरामद करते हुए आरोपित पति को न्यायालय भेज दिया। गौरतलब है कि आरोपित के विरुद्ध चौबेपुर थाने में पहले से हत्या के प्रयास, चोरी, मारपीट आदि के कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित की गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष चोलापुर दीपक कुमार, चौकी प्रभारी दानगंज पवन राय, मुख्य आरक्षी कौशल सिंह और आरक्षी अमित सिंह शामिल रहे।