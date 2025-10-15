68 वें जन्मदिन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने कार्यकर्ताओं संग काटा केक

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने बुधवार को अपने 68वें जन्मदिन का जश्न भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। बाबतपुर स्थित केजे इंटरनेशनल में आयोजित इस समारोह में कार्यकर्ताओं ने उन्हें केक खिलाकर उज्ज्वल एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

महेंद्रनाथ पांडेय को सम्मानित करते हुए उन्हें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। इस सम्मान से अभिभूत पूर्व सांसद ने उत्साही कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का समर्थन और प्रेम उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है।