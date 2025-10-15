68 वें जन्मदिन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने कार्यकर्ताओं संग काटा केक
पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने अपना 68वां जन्मदिन समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने केक काटा और शुभकामनाएं स्वीकार कीं। समर्थकों ने उन्हें बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। डॉ. पांडेय ने जनता की सेवा में तत्पर रहने का संदेश दिया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने बुधवार को अपने 68वें जन्मदिन का जश्न भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। बाबतपुर स्थित केजे इंटरनेशनल में आयोजित इस समारोह में कार्यकर्ताओं ने उन्हें केक खिलाकर उज्ज्वल एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
महेंद्रनाथ पांडेय को सम्मानित करते हुए उन्हें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। इस सम्मान से अभिभूत पूर्व सांसद ने उत्साही कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का समर्थन और प्रेम उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है।
इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह, अजय सिंह बॉबी, पूर्व प्रधान विनय सिंह हिटलर, केजे इंटरनेशनल के एमडी इलाका सिंह, भाजपा हरहुआ मंडल अध्यक्ष अजय मिश्रा, अजय ऊदल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
महेंद्रनाथ पांडेय ने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और उनके जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने इस बात को साबित किया कि वे पार्टी में कितने प्रिय हैं। इस समारोह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता और समर्पण की भावना को और मजबूत किया। महेंद्रनाथ पांडेय का जन्मदिन न केवल व्यक्तिगत उत्सव था, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एकजुटता का प्रतीक भी बना।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।