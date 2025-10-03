Language
    वाराणसी में सपा कार्यालय में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मनी जयंती

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:17 PM (IST)

    वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने गांधी जी के शांति और अहिंसा के मार्ग को प्रेरणा स्रोत बताया। प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने शास्त्री जी के सादा जीवन उच्च विचार के नारे का उल्लेख किया।

    कार्यक्रम में दोनों महापुरुषों के जीवन और विचारों पर विचारगोष्ठी हुई।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय अर्दली बाजार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उनके जीवन और विचारों पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। विचारगोष्ठी में उपस्थित सभी लोगों ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

    जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने अपने संबोधन में कहा कि "महात्मा गांधी जी का जीवन शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनके स्वदेशी और स्वराज के विचार सदियों तक मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित उनका जीवन और आदर्श हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे।"

    जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा कि 'सादा जीवन उच्च विचार' का नारा देने वाले शास्त्री जी स्वयं एक कुशल और विनम्र व्यक्ति थे। उनका जीवन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उनके बताए रास्ते पर चले, तो उसे जीवन में कभी भी अभाव या निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने की, जबकि संचालन का कार्य जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर डॉ. उमाशंकर सिंह यादव, अखिलेश यादव, गोपाल पाण्डेय, निशार बाबा, रामकुमार यादव, राजेन्द्र प्रसाद, दिलावर यादव, मनोज यादव, रामसिंह भारद्वाज, सचिन प्रजापति, शिवप्रसाद गौतम, अजय यादव, डी के मौर्या, धर्मवीर पटेल, विनोद सिंह, दुर्गा यादव, कमरुद्दीन महतो, अंकित यादव, इम्तियाज अहमद, कमलेश, काशीनाथ यादव, रविकांत, राजू यादव, वंशनारायण सेठ और विनोद शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त किए।

    इस कार्यक्रम ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया और उपस्थित लोगों को उनके आदर्शों के प्रति जागरूक किया। इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल हमारे इतिहास को याद करने का अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि हमें प्रेरित भी करती हैं कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें।

    इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे महात्मा गांधी और शास्त्री जी के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे और समाज में शांति और सद्भावना का प्रचार करेंगे।